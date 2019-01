«Gratisspill» dro inn nesten 90 milliarder dollar i fjor

Gratisspill – eller «free-to-play» som det gjerne kalles på engelsk – viser seg å være meget god butikk. Analysebyrået SuperData Reasearch har i hvert fall regnet seg til at den delen av spillbransjen totalt sett raket inn 87,84 milliarder dollar over alle plattformer og markeder.

Dette er nærmere 80 prosent av alle digitale spillinntekter, og tilsvarer 783 milliarder norske kroner i dagens kurs. Det er også et godt eksempel på at det sjelden er noe som faktisk er gratis her i livet.

For mange av disse spillene er poenget å få spilleren sånn passe hekta og satse på at de er villige å betale for mer eksklusivt innhold som nye områder eller våpen – alternativt rent kosmetiske oppgraderinger som drakter eller hodeplagg.

Kombinert med enkle betalingsmetoder, gjerne som kjøp rett i appen, har dette vært en god strategi. Ikke overraskende leder også det folkerike asiatiske markedet an, og det er tydelig mobilplattformen som er det helt store.

Fortnite på topp

Når det kommer til de enkelte spill, er det kanskje ikke overraskende Fortnite som topper lista. Det klarte å hente inn 2,4 milliarder dollar, eller drøye 21 milliarder kroner, i løpet av 2018.

På andre- og tredjeplass finner vi Dungeon Fighter Online og League of Legends, som hanket inn henholdsvis 1,5 og 1,4 milliarder dollar.

Men det er altså Fortnite som er kongen på haugen, og det har klart å nå toppen ved blant annet å få en stor del av spillerne til å kjøpe en «Battle Pass»-pakke som gjør det langt enklere å få bra utstyr og gå opp i nivå.

Ifølge SuperData skal så mange som 34 prosent av amerikanske Fortnite-spillere ha gått for en slik pakke, som selvfølgelig ikke er gratis.

At det er en god måte å tjene penger på er det likevel ingen tvil om, og derfor har også «Battle Pass» blitt en solid trend i hele spillbransjen.

