GoPros første kameradrone ble tilbakekalt – nå kommer den tilbake

Det tok sin tid, men den store actionkameraprodusenten GoPro lanserte endelig sin første kameradrone i september i fjor, døpt «Karma». Lanseringen gikk imidlertid ikke problemfritt, og GoPro måtte trekke dronen tilbake like etterpå grunnet tekniske problemer.

På sine hjemmesider kan GoPro imidlertid nå meddele at Karma-dronen er tilbake i butikkene, riktignok kun i amerikanske butikker og i GoPros egen nettbutikk inntil videre.

Det blir ikke altfor å lenge vente for oss heller, for selskapet skriver at dronen vil bli tilgjengelig i internasjonale markeder til våren, dog uten å spesifisere tidspunktet.

Foto: Bret Jones

Har fått en liten oppgradering

Den relanserte dronen skal ifølge produsenten være helt lik den som først ble lansert, med det unntak at den nye utgaven har fått en redesignet batteriluke. Det var altså tilsynelatende en feil i denne som gjorde at brukere opplevde at strømmen til dronen plutselig ble kuttet, noe som førte til at dronen i flere tilfeller falt i bakken.

Feilen skal visstnok kun ha omfattet et begrenset antall droner, men GoPro valgte altså likevel en frivillig tilbakekalling av produktet.

Karma er altså GoPros debut på kameradronemarkedet. Dronen er kompatibel med GoPro-kameraene Hero4 Black/Silver og Hero5 Black/Session og er sammenleggbar, som skal gjøre den enkel å ta med seg.

Den har ellers egen håndkontroll med berøringsskjerm, og av andre spesifikasjoner har den en rekkevidde på opptil 3000 meter og et batteri på 5100 mAh, som skal holde til 20 minutters flytid. Ytre dimensjoner er på 303 mm x 411 mm x 117 mm, og vekten er på én kilo.

Denne Kickstarter-dronen ble en skikkelig fiasko »