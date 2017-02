– GoPro Hero6 kommer i år

Til tross for hard konkurranse ble GoPros seneste actionkamera Hero5 godt mottatt i fjor høst, også her i gården, og allerede nå har den kjente actionkameraprodusenten bekreftet at oppfølgeren er underveis.

Det var i en tale til investorer nylig at selskapet for første gang nevnte GoPro Hero6, som gjengitt hos nettstedet SeekingAlpha.

– Ja, vi kan bekrefte at det vil komme nye kameraer og nytt tilbehør i løpet av året, og det nye kameraet vil være Hero6. Men vi kommer ikke til å dele informasjon om tidspunkter eller andre detaljer rundt lanseringen av disse produktene, sa GoPro-sjefen Nick Woodman.

GoPro-sjefen Nick Woodman har bekreftet Hero6 og at selskapet trenger hyppigere lanseringer fremover. Her er han i et intervju med TechCrunch under CES-messen i år. Foto: TechCrunch/YouTube

Trenger hyppigere lanseringer

Dermed ser det altså ut til at selskapet går over til ettårige intervaller når det gjelder hovedmodellene sine, etter at både Hero3, Hero4 og Hero5 ble lansert med cirka to års mellomrom.

Dette har nok sammenheng med at GoPro i en lengre periode har opplevd økonomiske nedgangstider og synkende aksjekurser. I et intervju med TechCrunch på årets CES-messe fortalte GoPro-sjefen at problemene delvis er knyttet til nettopp det faktum at selskapet har vært noe trege med å lansere nye produkter.

Når det gjelder akkurat hva GoPro har på gang er dette altså ennå uvisst, men selskapet har allerede gitt noen signaler om hvor de ønsker seg. På CES-messen snakket Woodman mye om VR og at de har en visjon om et kamera som kan ta opp sfæriske videoer, som Engadget meldte.

