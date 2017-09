GoPro Hero6 avslørt av Elkjøp

Torsdag har GoPro storlansering, der mesteparten av verden venter på å få deres nyeste oppgraderinger.

Ryktene har hintet om at det trolig vil være actionkameraet Hero6 som skal avsløres, men GoPro har ikke sagt et pip.

Men det har Elkjøp Norge.

Butikkene som skal selge produktet har sannsynligvis allerede fått informasjonen om det nye produktet, og fått streng beskjed om når de kan publisere innholdet. Elkjøp har imidlertid allerede lagt ut en lenke til det som ser ut som informasjonssiden for en splitter ny toppmodell, GoPro Hero6.

Lenken leder foreløpig ikke noe sted, men forhåndsvisningen svarer på mye av det vi lurer på.

Mange av nyhetene er ute

Noe av det viktigste som har ligget i ryktene, men her ser ut til å bli bekreftet, er at 4K-video med 60 bilder per sekund endelig kommer. Det var et utbredt ønske i forkant av Hero5-modellen, uten at det faktisk dukket opp.

Slik så Elkjøp.no ut dersom man søkte på GoPro og klikket seg inn på artikkeloversikten. Selve lenken inn til saken er død, men forhåndsvisningen sier det meste. Foto: Skjermdump, Elkjøp.no

Det ser også ut til at den elektroniske videostabiliseringen nå også gjelder for de raffeste videokvalitetene. Det er ganske vanlig å kutte ut elektronisk bildebehandling for de høyeste kvalitetene, både fordi de er intensive i utgangspunkte. Det legger krav på både maskinkraft og bildeinformasjonen som samles.

GoPro lanserer egen brikke

Maskinkraften ser det ut til at GoPro tar seg av selv ved denne korsveien. En ny bildebehandlingsbrikke som har fått navnet GS1 dukker opp i Hero6 Black. Den skal tilsynelatende sørge for doblet ytelse fra tidligere GoPro-varianter.

Stemmekontrollen fra Hero5 er med videre, men om den er mindre gimmicky enn før er uvisst. Vår kameraekspert, Kristoffer Møllevik, bemerket i testen av GoPro Hero5 Black at det som regel er langt nyttigere å starte opptaket før aktiviteten påbegynnes. I tillegg ble det påpekt at den i forrige generasjon ikke alltid var presis nok til å gjøre det den skulle.

Det som fortsatt ikke er kjent ut fra forhåndsvisningen hos Elkjøp er den presise oppløsning eller størrelse på sensoren i GoPro Hero6 Black.

Kameratester: – Kjedelig men god oppdatering

GoPro-nettsidene teller ned til lansering i morgen kveld. Selve lanseringen går igang på Oslo-hotellet The Thief fra 17.30 den 28. september. Foto: GoPro

– Ut fra størrelsen på enheten på bildet, og at det ikke blir nevnt, gjetter jeg det er en standard 1/2.3"-brikke, forklarer Møllevik.

Ut fra det vi vet så langt er ikke vår ekspert i fyr og flamme, men han mener likevel oppdateringen er nødvendig.

– Det virker som en helt streit oppgradering, og bildestabilisering på 4K med høy bildefrekvens er veldig bra, men det er langt fra revolusjonerende.

– Hvor blir det av actionkameraene med større bildebrikke, batteri og bedre optisk stabilisering, spør Møllevik, som bemerker at oppgraderingen tilsynelatende er litt kjedelig, men god.

Elkjøp: – Vi var litt for ivrige

Vi tok kontakt med Elkjøp for å høre hva som har skjedd, ettersom informasjonen ligger ute litt tidligere enn ventet.

– Vi har en strålende avdeling som jobber med å spre god, nyttig og velformulert informasjon om våre produkter til kunder og ansatte. Her er det nok snakk om at en av disse har vært litt for ivrige på publiserknappen, forklarer Øystein Schmidt, kommunikasjonsdirektør i Elkjøp.

Tyvstarten blir dermed tatt ned i noen timer frem til selve lanseringen er et faktum.

– Det blir av og til litt sånn når du synes dette er så gøy. Da hender det seg at man trykker på knappen i tidligste laget. Vi tar nok dette ned noen timer til produktet er offisielt lansert, avslutter Schmidt.

