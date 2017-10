Alt du trenger å vite om GoPros splitter nye toppmodell

Etter gårsdagens utilsiktede avsløring kommer det ikke som noen overraskelse at GoPro i dag har sluppet sitt nye aktivitetskameraflaggskip Hero6 Black.

Riktignok har det ikke gått mer enn et år siden forgjengeren Hero5 Black kom på banen, men det er ingen tvil om at GoPro må ha merket konkurransen. I fjor høst seilte jo Garmin Virb Ultra 30 frem som vår nye favoritt, og spørsmålet er om GoPros nye toppmodell kan vinne tilbake tronen.

Akkurat hvor god Hero6 Black virkelig er finner vi først ut etter en grundig test, men allerede nå må vi jo si at det ikke ser så verst ut. Den nye modellen har en ny prosessor kalt GP1, som blant annet skal by på høyere bildefrekvens enn forgjengeren Hero5 Black.

Langt bedre langsom film

Der Hero5 Black kunne skilte med opptil 30 FPS i 4K og 120 FPS i Full HD, klarer Hero6 Black det samme i dobbel hastighet – altså henholdsvis 60 og 240 FPS.

Men det er ikke bare flere bilder per sekund det er snakk om. Kameraet har fått et løft på flere områder, og under kveldens lansering ble det lagt vekt på bedre bildestabilisering, bedre bildekvalitet, bedre egenskaper under beskjeden belysning, tre ganger raskere trådløs overføring med 5 GHz Wi-Fi og nye algoritmer som blant annet skal sørge for enda bedre lyd.

I tillegg har Hero6 – som fremdeles har den samme touchskjermen som vi fikk på Hero5 – nå noe som heter «Touch Zoom». Dette lar deg forståelig nok zoome digitalt.

Kjappe spesifikasjoner sett mot konkurransen:

GoPro Hero6 Black GoPro Hero5 Black GoPro Hero4 Black Garmin VIRB Ultra 30 Sony FDR-X1000V *Pris (omtrent): 5599,- 3700 3500,- 3700,- - Maks FPS i 4K: 60/50 30/25 30/25 30/25 30/25 Maks FPS i Full HD: 240 120 120/100 120/100 120/100 Skjerm: Ja, berøringsskjerm Ja, berøringsskjerm Ekstrautstyr Ja Via fjernkontroll Høydepunktsmerking Ja Ja Nei Ja Nei **Batteritid: Ukjent 2 timer og 6 min. 1 time og 38 min. 1 time og 41 min. 60 minutter Utskiftbart batteri: Ja Ja Ja Ja Ja Bildestabilisering: Elektronisk Elektronisk Nei Elektronisk Elektronisk GPS: Ja Ja Nei Ja Ja Vekt med/uten hus: 144/118 (ramme, ikke hus) 144/118 (ramme, ikke hus) 150/89 gram 158/88 gram 114/89 gram Vanntett: Ja (til 10 meter) Ja (til 10 meter) Med ekstra hus Med ekstra hus, til 50 meter Med ekstra hus, sprutsikkert uten Tilkobling: Wi-Fi (også 5 GHz), Bluetooth, USB-C og Micro HDMI Wi-Fi, Bluetooth, USB-C og Micro HDMI Wi-Fi, Micro SD, Mini USB, Micro HDMI Wi-Fi, Bluetooth, ANT+, Mini-USB, Micro SD Wi-Fi, NFC, Micro SD, Mini-jack mikrofon, Micro USB, Micro HDMI Annet: Stemmekontroll Stemmekontroll - Stemmekontroll og mye ekstra sensordata Tidskode og NFC

*Prisene som oppgis her er laveste pris i skrivende stund, og er hentet fra Prisguide.no (kommersiell partner).

**Egenmålt.

Karma får en oppdatering

Ettersom Hero6 fysisk sett er identisk med Hero5, kan den også bruke det samme utstyret. Ikke minst passer den i GoPros egen drone Karma.

GoPro Karma + Hero6 Black = Sant. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Karma blir ikke med dette bare plutselig i stand til å filme med 4K i 60 FPS, men får også flere oppdateringer i styringsprogramvaren som skal gjøre den enda mer allsidig. Dronen vil også være den første i sin klasse som kan filme i opptil 30 grader oppover.

Karma skal fremdeles selges enkeltvis, men vil også være å få i pakkeløsninger med Hero6 Black.

I tillegg får GoPro-appen en løsning som automatisk henter opptak fra kameraet og lager en video av det. Dette har fått navnet Quik Stories og bruker predefinerte maler for å tilpasse klippene, mens en del musikk kan brukes fritt for å sette stemningen.

Disse småfilmene kan så raskt redigeres slik at du får dem helt som du vil ha dem.

360 med GoPro Fusion

GoPro Fusion. Foto: GoPro

I tillegg til Hero6 Black, fikk vi en del informasjon om GoPro Fusion – et kamera med to sfæriske objektiver som filmer i hver sin retning for å gi et 360 graders bilde.

Dette skal kunne gi film med 5,2K-oppløsning og 30 FPS eller 3K-oppløsning med 60 FPS.

Fusion kan brukes til VR-filmer, men også en avansert form for «vanlig» GoPro-filming ved å bruke noe som kalles «overcapture». Det betyr at man starter med å ta opp i 360 grader, og etterpå velger det normalutsnittet man ønsker fra dette råmaterialet.

Dette åpner for noen virkelig interessante muligheter, som «bullet time»-effekter og spesielle panoreringer.

Ifølge GoPro skal Fusion være vanntett ned til fem meter, ha stemmestyring og innebygd «gimbal-like» stabilisering, foruten GPS, akseleromter, gyroskop og kompass.

Forvent å høre mer om denne i løpet av høsten, og hvis den nå allerede skulle virke interessant nok kan den forhåndbestilles. Prisen er på 699 amerikanske dollar, som betyr rundt 8000 kroner her i Norge. GoPro Fusion skal sendes ut på markedet i november måned.

Foruten dette slapp GoPro også tre nye håndtak – inkludert ett du skal bruke med tenna. Helt sant.

Når det gjelder Hero6 Black kommer vi i Tek.no tilbake med en test så snart det lar seg gjøre.

GoPro har nå gode sjanser mot denne:

TEST: Garmin Virb Ultra 30 >>>