Googles smartbriller er ikke døde i det hele tatt

Googles smartbriller fikk mye oppmerksomhet helt i begynnelsen, men deretter falt interessen i en slik grad at Google måtte slå tilbake mot ryktene om at Google Glass var helt dødt. Nå slår selskapet et nytt slag for smartbrillene sine, melder Wired.

På bloggen til Googles X-avdeling, som utviklet brillene, opplyses det nemlig at et «nytt kapittel» for Google Glass er åpnet. Den nye satsingen innebærer at Google nå har lansert en ny utgave av brillene de kaller Glass Enterprise Edition, som altså primært er rettet mot næringslivet.

Google Glass Enterprise Edition. Foto: Google X

25 prosent høyere produktivitet

Meningen er å bruke den gjennomsiktige skjermen på brillene til å øke produktiviteten til arbeiderne gjennom å gi tilgang til nyttig informasjon mens man jobber på en praktisk måte. Google har allerede levert brillene ut til en rekke samarbeidspartnere, og det virker som de positive resultatene ikke har latt vente på seg.

Et selskap som heter AGCO, som produserer utstyr til landbruket, skal ifølge dem selv ha opplevd en produktivitetsøkning på hele 25 prosent etter at de begynte å ta i bruk utvidet virkelighet-teknologien til Google Glass.

Brillene brukes blant annet til å gi arbeiderne instruksjoner og kvalitetssjekklister underveis i arbeidet med å for eksempel sette sammen kompliserte maskiner, og lar arbeiderne dra nytte av hverandres ekspertise gjennom å for eksempel gi andre tilgang til ditt eget synsperspektiv mens man jobber.

I tillegg til innen produksjon benyttes Glass Enterprise Edition nå også innen blant annet logistikk og medisin. Det er uvisst i hvilken grad de nye brillene er tilgjengelig i andre markeder, men interessenter kan melde sin interesse ved å legge igjen sin e-postadresse på hjemmesiden.

