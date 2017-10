Googles nye smarthøyttaler koster veldig lite og tar liten plass

Googles varslede lansering i New York er i skrivende stund i full sving, og ett av produktene vi fikk se var en minivariant av selskapets allerede eksisterende smarthøyttaler, Google Home. Ikke overraskende blir den nye tassen dermed hetende Google Home Mini, og den skal fylle et litt annet behov enn sin storebror.

For mens Google Home i tillegg til å være en fullblods taleassistent også skal kunne fungere som et ekte lydanlegg med avanserte elementer og det Google selv hevder er relativt god lyd, skal Home Mini først og fremst fungere som – du gjettet det – en taleassistent.

Den har altså ikke like gode egenskaper på rå lyd, men takket være mindre avanserte elementer, mindre størrelse og dertil lavere pris håper nok selskapet at den skal få plass i desto flere hjem.

Likevel skal høyttaleren ha det Google kaller «svært god» lyd, som attpåtil sendes ut i 360 grader fra Mini.

Kledd i tøy og kommer i tre farger

Selve designet må kunne sies å være svært minimalistisk, og i tråd med det Google har lansert på denne kanten tidligere. Som storebror Google Home er også Google Home Mini kledd i tøy, men denne gangen er tøystoffet heldekkende i den forstand at ingen andre materialer er synlige. Google Home hadde på sin side en skråkuttet topp i plast i tillegg.

Selve formfaktoren er som en slags skvist ball. Oval, heter det kanskje. På toppen av denne ballen, eh, ovalen, er det store LED-dioder som lyser gjennom stoffet. Disse viser enten at Mini tenker, eller at den hører deg.

Google Home Mini er for øvrig en potensielt fargeglad liten tass, og fås foruten sort og hvit også i en knæsj rød variant.

Valget av tøy som bekledning skal ifølge Google være for å få produktet til å passe inn i hjemmene våre, som allerede har mye tøy i seg. Google skal visstnok ha laget tøystoffet selv fra bunnen av, og det skal være svært robust.

Ikke til Norge i første omgang

Googles smarthøyttalere skal visstnok også kunne by på smartere talegjenkjenning enn før, og både Home Mini og Home skal nå kunne kobles sømløst til alle Chromecast-enheter slik at du for eksempel kan bruke høyttaleren til å spille av lyd fra et større lydanlegg.

Alt dette gode til tross: høyttaleren kommer ikke hit med det aller første. I første omgang vil Google nemlig kun åpne for salg i en utvalgt liste land.

Nærmere bestemt de syv nasjonene Google har som sine «Google Home»-land: Australia, Japan, Kanada, Storbritannia, Frankrikre, USA og Tyskland. Alle innbyggere i disse landene kan forhåndsbestille høyttaleren fra og med i dag, og fra 19. oktober skal høyttaleren være å finne i nevnte lands elektronikkjeder.

Koster fra 400 kroner

Google Home Mini skal som nevnt bli en del billigere enn storebroren, som ved lansering hadde en utsalgspris på rundt 1 000 kroner oversatt fra dollar. Ikke at vi har sett så mye til den i norske butikker, dog.

Uansett: Google Home Mini legger seg på langt mer spiselige 49 dollar fra lansering, eller rundt regnet 400 norske kroner.

Dersom smartassistenten virkelig kommer hit til berget etterhvert, vil den dermed være langt mer attraktiv å kjøpe for de aller fleste. Om du virkelig er interessert, skal det nok også være mulig å kjøpe gjennom et av landene som er på Googles liste.

