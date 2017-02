Googles nye robot beskrives som «mareritt-fremkallende»

Det Google-eide selskapet Boston Dynamics har ennå til gode å produsere noe med direkte verdi for vanlige forbrukere, men selskapet gjør i det minste stadige fremskritt innen robotteknologien som er imponerende i seg selv. Som blant andre Gizmodo melder har nok en kreasjon nå blitt vist frem.

Den nye maskinen har fått navnet Handle og er en selvbalanserende robot på to hjul. Roboten ble demonstrert på et arrangement som ble filmet av en av deltakerne og lastet opp på YouTube.

«Mareritt-fremkallende»

Boston Dynamics-grunnleggeren Marc Raibert beskrev interessant nok den nye roboten som «mareritt-fremkallende», noe som har sammenheng med at roboten har en relativt skremmende fremtoning i kraft av en ruvende skikkelse og høy fart.

Handle-roboten kan hoppe over hindringer i full fart. Foto: YouTube

Det hjelper nok heller ikke på det fryktinngytende inntrykket at roboten faktisk er i stand til å hoppe over hindringer, et triks som også ble demonstrert under presentasjonen. Dette gjør den ved å bøye beina og ta sats, litt i samme stil som en person som hopper over en hindring på rulleskøyter.

Ellers har den altså en ganske imponerende evne til å opprettholde balansen på egen hånd til tross for at den bare har to hjul. Akkurat hva den skal brukes til er ennå uvisst, men tilsynelatende kan maskinen blant annet bli en potensielt effektiv medhjelper på et lager eller lignende.

Google vil kvitte seg med selskapet

Dessverre kan det nok gå en stund før forbrukere får glede av teknologien. Google har signalisert at de skal kvitte seg med Boston Dynamics fordi selskapet ennå ikke er i nærheten av å lage et salgbart produkt det går an å tjene penger på, som var Googles intensjon i utgangspunktet.

Boston Dynamics har imidlertid mottatt interesse fra store selskaper som blant andre Amazon og Toyota, som muligens ønsker å bruke teknologien til forbrukerrettede produkter. Videoen av den nye Handle-roboten kan du se under.

