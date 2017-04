Googles neste Pixel-telefon får trolig kurvet skjerm

I motsetning til de fleste andre flaggskipmobiler har det ikke dukket opp så mange opplysninger om Googles neste Pixel-modell ennå, men nå foreligger det i alle fall én ny godbit.

Google skal nemlig ha tilbudt seg å investere 880 millioner dollar i LG Display, noe som er ment å gi Google en stødig tilgang til fleksible OLED-skjermer for sine kommende Pixel-telefoner. Det melder blant andre The Next Web og Reuters.

Med andre ord tyder opplysningene på at Google skal utstyre fremtidige Pixel-modeller med kurvede skjermer. Det skal visstnok være snakk om den samme typen fleksible mobilskjermer som Samsung benytter i sine Galaxy-mobiler, men utover dette er detaljene sparsomme.

Den eksisterende Pixel-utgaven. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Får trolig godt kamera

Planene fremstår uansett ikke som usannsynlige med tanke på at kurvede skjermer er i ferd med å bli normen på mange toppmodeller. Som vi har meldt tidligere går det også rykter om at Apple skal benytte kurvede OLED-skjermer på sin kommende iPhone 8.

LG Display skal ennå vurdere tilbudet fra Google, og det er uvisst når avtalen eventuelt går i boks og når Google vil få tilgang til de fleksible OLED-skjermene fra selskapet.

Når det gjelder øvrige opplysninger om Googles videre mobilplaner har det tidligere dukket opp rykter om at Google skal lansere både en budsjettmodell og en påkostet «Pixel 2». Sistnevnte skal angivelig ha stort fokus på kamera, særlig bildekvalitet ved fotografering i lav belysning.

Det har blitt meldt om en del tekniske problemer med de eksisterende Pixel-modellene, blant annet med kameraet, lyden, vilkårlig frysing og at mobilen slår seg av selv om batterimåleren viser at det er strøm igjen. I den grad disse feilene er maskinvarerelaterte er dette noe Google trolig vil prøve å fikse til neste gang.

Nå skal Google også så sving på Android-oppdateringene »