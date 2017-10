Googles høyttaleroverraskelse: Home Max

Google lanserte flere høyttalere i New York kveld, hvorav den første var den lille Google Home Mini. Deretter kom kveldens overraskelse på smartassistentsiden: Google Home Max.

Dette er en større og kraftigere høyttaler enn de eksisterende høyttalerne, med større og bedre basselementer enn i de to andre. Samtidig skal den også ha bedre mikrofonfunksjonalitet, og kunne tilpasse lyden etter hvor i rommet den står og hva slags musikk eller annen lyd den spiller.

Som med de andre Google Home-produktene skal Max selvfølgelig også fungere sømløst med andre Google-produkter, inkludert de andre Home-produktene og Chromecast.

Som med andre Home-produkter vil det også her være fokus på tøystoff, men som den originale Home blir plast også en utpreget del av konstruksjonen. Her på baksiden, som inneholder sleve elementene.

Høyttalerelementene i Home Max. Foto: Skjermdump/Google

Elementmessig snakker vi om to 4,5 tommer store basselementer og to 0,7 tommer store diskantelementer.

I tillegg kommer visst mye annet Google selv har designet på innsiden, og selskapet mener selvsagt at lyden skal være konkurransedyktig mot mye sammenlignbart der ute. Sonos, anyone?

Pris på litt over 3 000 kroner

Det viktigste her blir selvsagt prisen, og den er ikke helt gal tatt i betraktning at dette er et Google-produkt som virkelig skal knive i premium-klassen.

Med en utsalgspris på 399 dollar i USA snakker vi om rett over 3 000 norske kronasjer, dersom høyttaleren kommer hit, altså. I første omgang er det nemlig kun amerikanerne som får gleden av å høre på Googles ypperste lydopplevelse.

Synd, ettersom høyttaleren har en del smarte egenskaper. Lyden skal som nevnt tilpasse seg automatisk etter hvor den står i rommet og hva som spilles, og skal være enda flinkere enn før på å fange opp stemmen din. Videre skal stemmestyringen være mer omfattende og smartere enn før.

YouTube Music uten reklame er nemlig inkludert de første 12 månedene, og mange andre lydleverandører er støttet for stemmestyring direkte i høyttaleren.

Max kommer i to farger: mørk grå og hvit.

