Googles filmtjeneste får endelig støtte for HDR

HDR-teknologien har blitt den store snakkisen på TV-fronten, og som en følge har også flere av innholdsleverandørene kastet seg på HDR-toget. Nå følger Google etter med sin filmtjeneste, melder blant andre TechCrunch.

Google Play Movies-tjenesten har nemlig nå lagt til HDR-støtte, kan man lese på Googles egne støttesider. Støtten er kun tilgjengelig på utvalgte 4K-filmer som kjøpes fra tjenesten, og kun gjennom strømmepinnen Chromecast Ultra enn så lenge.

Selv en håndfull mobiler har støtte for HDR:

Les testen vår av Samsung Galaxy S8+ »

Ikke i Norge ennå

HDR-støtten oppgis i informasjonsrubrikken til filmene. Foto: Skjermdump

Foreløpig er HDR-støtten kun tilgjengelig i USA og Canada, og står ikke nevnt på den norske versjonen av Google Play-støttesiden for filmtjenesten. Støtten vil nok trolig utvides til nye markeder etter hvert, så det er bare å følge med på utviklingen i Norge.

Stadig flere strømmetjenester støtter HDR-teknologien. Konkurrenten Netflix fikk på plass HDR-strømming i april i fjor, og litt senere samme år fikk også den Google-eide videotjenesten YouTube støtte for teknologien. Også mobiler er begynt å bli tilgodesett, men ennå i noe begrenset omfang.

Dette er HDR

HDR er en forkortelse for high dynamic range, og gir oss i praksis et bildet med mye bedre farger, lysstyrke og kontrast.

Teknologien har mye å si for bildekvaliteten og er behørig bejublet, også av oss her på verket. I tillegg til at man må ha kompatibelt avspillingsutstyr må man også ha TV som støtter HDR, men disse er nå i ferd med å bli relativt tallrike.

Nå har det kommet en ny knøtte-PC som takler HDR »