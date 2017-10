Google Wifi lanseres i Norge i dag

Mesh-nettverk har vært i vinden det siste året, men spesielt én aktør har glimret med sitt fravær i Norge så langt, nemlig Google.

Det blir det en endring på nå. Google melder at mesh-systemet Google Wifi er tilgjengelig i butikker fra og med i dag.

Sømløs dekning

Veiledende pris blir 1390 kroner for én og 3590 kroner for en pakke med tre, og produktene har begynt å dukke opp hos de største norske elektronikkforhandlerne. De kan også kjøpes direkte fra Google.

Om du ikke er så kjent med mesh-konseptet, innebærer det å bruke flere enheter for å gi deg trådløsdekning over større arealer enn det som er mulig med en enkelt ruter. Enhetene snakker sammen på en måte som gjør at enheten du bruker, være det seg en mobil, PC eller annet, hele tiden blir dyttet til det aksesspunktet som gir deg best dekning akkurat der du befinner deg.

Google Wifi følger ellers malen for de fleste av de øvrige mesh-produktene vi har testet. Det betyr enkelt oppsett via app og sømløs wifi-dekning selv over store arealer. "Det bare fungerer", er gjerne en gjenganger med disse løsningene, slik vi opplevde i vår stortest tidligere i år.

Ikke blant de kraftigste

Google-boksene er ellers spesifisert til AC1200-hastighet, altså kan de levere opptil 300 megabit over 2,4 GHz-båndet og 867 megabit over 5 GHz.

Det er blant de svakeste radiospesifikasjonene blant meshnettverkspakkene, men sannsynligvis ikke noe du vil merke så mye til i praksis, da hastighetene er mer enn gode nok til det meste av tenkelig bruk i dag uansett.

Google Wifi har ellers to ethernet-porter per enhet, og de støtter såkalt ethernet backhaul, altså kan du bruke ethernet-kabler til kommunikasjon mellom enhetene om du ønsker. Det er praktisk om du allerede har et gjennomkablet hus eller at deler av boligen er veldig vanskelig å nå med trådløse signaler.

Den nærmeste av konkurrentene er TP-Link Deco M5, som er klassifisert som AC1300, altså opptil 400 megabit over 2,4 GHz og 867 Mbit over 5 GHz. Deco er også omtrent i samme prisleie, med en pris på like under 3000 kroner for en pakke med tre enheter per i dag.

Google har for øvrig lovet oss en testutgave rimelig snart.