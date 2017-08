– Google vil kjøpe Snapchat

Snapchat har hatt en eventyrlig vekst siden starten tilbake i 2011, og er nå et av mest brukte sosiale mediene i verden. Det merket giganten Facebook seg kjapt, og tilbød allerede i 2013 18,5 milliarder kroner for å kjøpe tjenesten – noe Snapchat-sjef Evan Spiegel blankt takket nei til.

Nå skal det være Google som er kommet på banen for et oppkjøp av chattetjenesten, ifølge TechCrunch med et tilbud på svimlende 30 milliarder dollar.

I mer hjemlig valuta tilsvarer dette omtrent 237 milliarder kroner – eller omtrent fire ganger mer enn hele det norske samferdselsbudsjettet for 2017 (!).

Skal ha blitt tilbudt pengene allerede i fjor

Googles tilbud er imidlertid ikke nytt, ifølge kildene. Allerede i fjor skal Google ha vært på ballen med tilbudet, men hva som skjedde da vites ikke. Viktigere er det imidlertid at tilbudet stadig skal være på bordet, uforandret.

Det er Business Insider som hevder å ha vært i kontakt med en innside-kilde, som kunne fortelle at det fortsatt potensielt kunne være et salg i emning.

Snap-sjef Evant Spiegel sitter på nøkkelen til salget. Foto: Flickr/TechCrunch

Nyheten om muligheten sørget i alle fall for at Snapchat-aksjen steg nesten to prosent på børsen, og mange hevder investorene i selskapet presser hardt på for å få gjennomført et salg.

Alt er opp til Spiegel – men vil han selge?

Det kan imidlertid vise seg å bli vanskelig, ettersom Spiegel har konstruert selskapets struktur slik at han og medgrunnleggeren Bobby Murphy i praksis har fullmakt til å bestemme selskapets fremtid.

Dette skal også ha vært hovedgrunnen til at Facebooks oppkjøpsplaner gikk i vasken, ettersom Facebook-sjef Mark Zuckerberg og Spiegel etter sigende skal ha et ganske kjølig forhold.

Det samme kan ikke sies om forholdet til Google-sjef Eric Schmidt, som visstnok skal være svært godt. Schmidt har sågar vært en nær rådgiver til Snap-sjefen, og selskapet benytter Googles bedriftsprogramvare i sin egen drift.

Dermed virker sjansene for et oppkjøp større nå, men begge selskapene har så langt nektet å kommentere saken.

Vi har kontaktet Google Norge angående den nye informasjonen, og vil oppdatere saken fortløpende så fort vi vet mer.

