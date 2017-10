Google svarer på klagestormen rundt Pixel 2

Lanseringen av Googles nyeste Pixel-telefoner gikk ikke helt problemfritt, med rapporter om forskjellige tekniske problemer med telefonene. På Googles eget produktforum har selskapet nå gitt skikkelig svar på rapportene, og det inneholder noen gode nyheter for kundene.

I et innlegg på forumet kan viseproduktsjef hos Googles maskinvareavdeling, Mario Queiroz, opplyse om at de nå har utvidet garantitiden på både Pixel 2 og Pixel 2 XL til to år over hele verden – for å gi kundene «sinnsro».

Når det gjelder innbrenningsproblemene som vi meldte om for litt siden kan Queiroz fortelle at deres egen etterforskning viser at skjermen på Pixel 2-telefonene har akkurat de samme egenskapene når det gjelder «forfall» som OLED-skjermer i andre, tilsvarende produkter – inkludert andre premiumtelefoner.

Flere oppdateringer på vei

Innbrenningsproblemene, her avbildet, skal visstnok være «naturlige», ifølge Google. Likevel skal de lage nye oppdateringer. Foto: Twitter

Selskapet mener selv at fenomenet ikke burde påvirke den daglige brukes av telefonen, men likevel er Google i gang med en programvareoppdatering som skal optimalisere ytterligere. Akkurat hva dette innebærer er uvisst.

Samtidig, i et svar på rapportene om «klikkelyder» som dukket opp nylig, kan en representant for Google opplyse at de er i ferd med å ferdigstille en programvareoppdatering som skal fikse lydene på Pixel 2-enhetene som er rammet. Den kommer i løpet av de neste ukene. Google bekrefter at det inntil videre hjelper å skru av NFC-funksjonaliteten, som en del brukere allerede har oppdaget.

I tillegg til dette omtaler Google tilbakemeldinger fra brukere om at skjermen på Pixel 2 XL har noe blassere farger enn ventet. Google sier dette ikke er en feil, men henger sammen med den nye P-OLED-løsningen, som er designet for en mer naturlig fargegjengivelse.

Ifølge selskapet vil dette for en del brukere gi farger som fremstår mindre sterke. For å tilfredsstille disse brukerne skal Google slippe en ny modus til telefonene som gir mulighet til å oppjustere fargemetningen høyere enn det som allerede er mulig.

Mer lyst på iPhone X? Nå kan den forhåndsbestilles »