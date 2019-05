Dette er Googles nye og billige Pixel-mobiler

De fleste av dagens topptelefoner koster masse penger. Mellom 7000 og 10 000 kroner er helt vanlig pris. Og Googles Pixel-telefoner har ikke vært unntak - spesielt ikke her i Norge, der de ofte selges med store påslag av uoffisielle importører.

Nå slipper Google nye og billigere varianter av Pixel 3 for folk som ikke vil betale mer enn nødvendig.

I USA vil prisen for Pixel 3a starte på 399 dollar - det er halv pris av den vanlige Pixel 3-prisen som ligger på 799 dollar. En større modell, Pixel 3a XL, vil koste 480 dollar.

Pixel 3a-modellene har klassisk Pixel-design med to forskjellige utførelser på baksiden. Men begge delene er plast - her er det kun glass på forsiden av telefonene.

Tar med de beste egenskapene

Designmessig ser begge telefonene ut som dagens Pixel-mobiler. Fopruten en ny farge. Som vanlig tuller Google litt med de klassiske PR-navnene fargene får - den nye fargen for serien heter «Purple-ish» - altså Lilla-aktig.

Telefonene beholder dessuten stereohøyttalere, slik de vanlige Pixel 3-modellene har. Og kanskje enda viktigere; de gode OLED-skjermene blir med videre, slik at du kan spare strøm ved å sette dem i den nye nattmodusen som kommer i løpet av året i Android 10.

Busslommen vi kjenner fra Pixel 3a XL blir derimot borte. Den har blitt mobbet mye, fordi den er vesentlig større enn i de fleste andre telefoner som har liknende skjermhakk. I stedet likner begge de nye telefonene mer på den vanlige Pixel 3-modellen vi alt kjenner. Her er det altså tydelig skjermramme både oppe og nede på telefonen.

Pixel 3

Pixel 3a

Pixel 3a

Skjerm, materialer og størrelse OLED 5,5"

OLED 5,6 tommer OLED 6 tommer 14,5 x 6,82 x 0,79 15,13 x 7,01 x 0,82 cm 16,01 x 7,61 x 0,82 cm 148 gram 147 gram 167 gram Gorilla Glass Dragontrail Glass Dragontrail Glass Bygget i glass og metall Bygget i glass og plast Bygget i glass og plast Prosessor, RAM og lagring Snapdragon 845 Snapdragon 670 Snapdragon 670 4 GB 4 GB 4 GB 64/128 GB 64 GB 64 GB 2915 mAh 3000 mAh 3700 mAh Kamera og nyttige funksjoner 12,2 MP, f/1.8, OIS, Dual Pixel 12,2 MP, f/1.8, OIS, Dual Pixel 12,2 MP, f/1.8, OIS, Dual Pixel Trådløs lading, hurtiglading, tett, stereolyd Stereolyd, hurtiglading Stereolyd, hurtiglading Pris i USA (norsk pris) 700 dollar (7300 kroner) 399 dollar (?) 480 dollar (?)

Spesifikasjonene avslører hvor det meste pengene er spart inn. Her er det en rimeligere Snapdragon-brikke som er tatt i bruk, og Google har også kuttet i noen viktige ting.

For det første er det billigere glass på forsiden av telefonen. Gorilla Glass er byttet ut med Dragontrail-glass, som også er et herdet glass som skal tåle en del. Men vanntettheten har blitt helt borte. Det samme har glasset på baksiden. Pixel 3a er i motsetning til de vanlige Pixel 3-modellene bygget i plast.

Til sist registrerer vi at trådløs lading er tatt bort. Men hurtiglading har fått bli, og ved første øyekast er også det fysiske kameraet det samme som i de dyrere modellene.

Hodetelefonkontakten er tilbake

I motsetning til toppmodellene i Pixel-serien får A-telefonene hodetelefonkontakt av det tradisjonelle slaget. Selv om Google var påpasselige med å melde at de også kan dytte lyd ut av USB-C-kontakten i bunnen av telefonen.

– Fordi vi har hørt at noen folk ønsker flere hodetelefonvalg, konkluderte Googles nestsjef for produkter, Sabrina Ellis på scenen i California.

Google har muligens glemt at de selv spøkte med trenden om de døende hodetelefonkontaktene da de slapp den opprinnelige Pixel-modellen for et par år siden og gjorde et stort poeng ut av den hadde hodetelefonkontakt.

Før de droppet kontakten i både Pixel 2 og Pixel 3.

Det var ganske tydelig hvem Google mener de slår på nattbilder når de skrev Phone X.

Heftig kamera også i 3a

Dagens Pixel-mobiler er mest kjent for to ting. Det ene er ren og kjapp Android som du får oppdatert ofte, omtrent som Apple gjør med sine iPhoner. Det andre er et fantastisk kamera som er svært nært å være like godt som Huaweis toppmodeller - selv om Pixel-telefonene bare har ett enkelt kamera på baksiden, mot fire i de mest avanserte Huaweiene.

Selv om prosessoren er svakere er programvaren som driver 3a-kameraet den samme som i Pixel 3, og dermed kan nattmodusen gi deg digitalt stabiliserte eksponeringer over flere sekunder. Det kan oversettes til overraskende gode bilder i svært dårlig lys. Det er akkurat samme teknikk som nevnte Huawei bruker.

– Det andre mobilkameraer prøver å gjøre med dyr maskinvare kan vi levere med programvare og kunstig intelligens, skrøt Ellis fra IO-scenen.

Spesifikasjonene til selve kameraet ser altså like ut de vi kjenner fra Pixel 3-modellene, og sannsynligvis burde resultatene bli så å si like mellom de dyre og billige Pixel-telefonene.

Pixel 3a kommer i tre farger. Og har hodetelefonkontakt på toppen. Helt til høyre - den nye Purple-ish-fargen.

Du kan fortsatt klemme den

En funksjon som stadig er med oss fra Pixels HTC-tid er Active Edge. Det betyr at du kan klemme på telefonens sider for å få den til å gjøre ting - for eksempel aktivere taleassistenten.

Her fremhevet Google forøvrig at telefonene skal bruke den kunstige intelligensen som driver Assistant til å sperre mot uønskede anrop fra selgere og undersøkelser.

Tjenesten fungerer som en telefonsvarer som tar diktat av det den som ringer måtte ha å si, før innholdet leveres som en melding til mobileieren.

Her er det muligens lov å anta at volumet av slike meldinger vil bli vesentlig lavere enn antallet sperrede anrop.

Spennende ny kartfunksjon

En ny versjon av Google Maps er på vei, og den vil du ikke bare få på Pixel 3a, men også på dagens Pixel-telefoner. Nå kan Maps vise vei ved hjelp av utvidet virkelighet.

I stedet for å glo ned i bakken uten å se hva som foregår foran deg, kan du holde mobilen opp og se instruksjonene lagt over kamerabilder av omverdenen din.

Dermed ser du både at du går riktig vei - og lyktestolpen du ellers ville vært på vei mot.

Helt kartløs blir du imidlertid ikke. For nederst på skjermen dukker det opp et lite utsnitt av kartet du ellers ville sett i fullskjerm.

Av de billige telefonene det selges en del av i Norge er nesten alle kinesiske - dette er Mi A2 fra Xiaomi. For enkelte kan en vesentlig billigere Pixel rett fra Google gi mer mening. Men dyrere blir det uansett - siden flere av disse starter på bare 2000 kroner. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Kan gi kineserne konkurranse

Her på berget kjøper vi desidert mest dyre telefoner, som vi i snitt tar vare på i nesten tre år før vi bytter. Men av de billige telefonene som har et tydelig nærvær her er samtlige kinesiske - eller «nesten» kinesiske - modeller.

Motorolas Moto G-serie bruker en nesten ren utgave av Android, men fortsatt en som Motorola selv må oppdatere. Xiaomi og Nokia henter sin programvare rett fra Google. Men de to første er både utviklet og produsert i Kina, mens Nokias telefoner produseres og distribueres av kinesiske Foxconn og ofte lages først for det kinesiske markedet.

Men alle disse merkene lager særdeles solide brukeropplevelser for relativt få penger. Vi kaller dem ofte for billig-Pixler når vi tester dem. Men i dagens marked kan en reelt billig Pixel raskt være et alternativ som mange vil ha - også her på berget, om ikke prisen får like høyt påslag som de opprinnelige pixlene fikk i starten.

Men sammenliknet med lett-Pixlene fra Kina må du ta til takke med kjipere materialer og en pris som fortsatt er høyere. Men som bonus får du tilsynelatende OLED-skjermer og et vesentlig bedre kamera.