Google slipper egen maskinvarepakke for videosamtaler

Google satser stadig mer på maskinvare, og i et ferskt blogginnlegg har selskapet nå kunngjort en hel pakke med maskinvare som er spesifikt rettet mot videosamtaler i jobbsammenheng.

Pakken lanseres i forbindelse med at Google nylig kunngjorde en ny utgave av sin kommunikasjonstjeneste Hangouts, kalt Hangouts Meet, som er designet for videosamtaler på jobb.

Den nye, dedikerte maskinvarepakken er altså ment å heve kvaliteten på de jobbrelaterte videosamtalene. Pakken består av fire hoveddeler; en berøringsskjerm som brukes til å kontrollere samtalene, høyttalermikrofon, et kamera med 4K-oppløsning og en Chromebox fra Asus. Sistnevnte er en mini-PC som kjører Googles eget operativsystem Chrome OS.

Høyttalermikrofonen er designet av Google selv. Foto: Google

God lyd og kamera med vidvinkel

Høyttalermikrofonen er designet av Google og skal være i stand til å eliminere all ekko og bakgrunnslyd for klar og tydelig kommunikasjon, mens 4K-kameraet opererer med en synsvinkel på 120 grader slik at det er enklere å fange inn flere personer samtidig. Kameraet benytter i tillegg kunstig intelligens til å gjenkjenne personer og automatisk justere utsnittet og zoome inn på disse.

Berøringsskjermen fungerer altså som et kontrollsenter som ifølge Google skal gi brukerne et intuitivt grensesnitt. Dette skal gjøre det enkelt å blant annet melde seg på planlagte møter, se detaljer fra kommende møter, legge til nye deltakere og kontrollere kameraet.

Pakken er ment å fungere godt med abonnementstjenesten G Suite Enterprise, og om man abonnerer på denne kan man blant annet ta opp video fra møtene og lagre dem nettskyen automatisk.

Den nye maskinvarepakken skal bli tilgjengelig i disse dager, og Norge er et av landene hvor den vil bli tilgjengelig. Den amerikanske prisen ligger på 2000 dollar, cirka 16 000 kroner, men norsk pris er ennå ikke kjent.

(Via VentureBeat)