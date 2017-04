Google skal visstnok bygge annonseblokkering inn i sin egen nettleser

Søkegiganten Google lever som kjent hovedsakelig av Internett-annonsering, og da er kanskje annonseblokkering noe av siste man vil forvente fra selskapet. Avisen Wall Street Journal melder imidlertid nå at Google planlegger nettopp dette.

Avisen har vært i kontakt med kilder som hevder at Google skal bygge annonseblokkering inn i både mobil- og PC-utgaven av sin egen nettleser Chrome. Funksjonen skal angivelig være skrudd på som standard, men med mulighet for å deaktivere den.

Ikke helt uventet dreier det seg imidlertid ikke om helt konvensjonell reklameblokkering. Det Google planlegger er nemlig blokkering av visse typer annonser, nærmere bestemt de som gir brukere en «dårlig» Internett-opplevelse.

Vil redusere reklameblokkering fra andre

Foto: Evan Lorne/Shutterstock.com

Naturlig nok er det altså ikke snakk om blokkering av all reklame, noe som ville slå beina under Googles hovedinntektskilde. Ifølge kildene Wall Street Journal er tiltaket derimot et «defensivt» fremstøt som skal dempe omfanget av reklameblokkering fra tredjeparter ved å tilby smartere blokkering.

Det finnes allerede en organisasjon som jobber med å nettopp definere standarder for akseptabel og dårlig annonsering på Internett, Coalition for Better Ads, hvor Google selv er blant medlemmene, i tillegg til blant andre Facebook. Trolig er det nye tiltaket ment å filtrere ut annonser som ikke møter de standardene som denne sammenslutningen definerer.

En av måtene Google vurderer å implementere funksjonen på er å blokkere all reklame på nettsider hvor bare noen av annonsene ikke møter de akseptable standardene, for på denne måten å tvinge nettsidene til å sørge for at alle annonsene møter standardene.

Google er altså villig til å bruke pisk, ser det ut til, og at selskapet har mye makt på dette området er det liten tvil om. Selskapet hadde cirka 60 milliarder dollar i omsetning fra reklame i fjor, og Chrome-nettleseren har samtidig en global markedsandel på 52 prosent, ifølge nettstedet StatCounter.

Google selv har ikke kommentert planene sine.

