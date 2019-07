Google samler inn ansikt til fem dollar stykket

I en rekke amerikanske byer går det i disse dager rundt Google-ansatte for å spørre om de kan skanne ansiktet til tilfeldige mennesker. Dataen skal brukes for å lage neste generasjon av ansiktsoppløsning for mobiler. Eller som mange allerede har spekulert i: Ansiktsskanneren til selskapets kommende toppmodell: Google Pixel 4.

Som de lekkede bildene har avslørt har nemlig ikke mobilen en fingerleser hverken foran eller bak, og kanskje ikke under skjermen heller. Det kan også virke på lekkede bildene som at de ikke har fått plass til et like omfattende sensoroppsett som Apple har i sine X-modeller med ansiktskanner.

Personene som har sagt ja til forespørselen, og signert en rekke dokumenter, skal ha fått et gavekort verdt 5 dollar.

– Google vet allerede alt om meg

Nettstedet ZDNet fikk kontakt med én av personene Google skannet ansiktet til, som bare kaller seg George.

Dette lekkede bildet av Pixel 4 og Pixel 4 Plus viser angivelig hvor ToF-kameraene vil plasseres.

– De ga meg en mobil, forkledd i masse ekstra plast så det var som en stor klump. Det hele tok rundt 5 minutter, hvor jeg rett og slett ble bedt om å bruke frontkameraet til å skanne ansiktet mitt i forskjellige vinkler.

På spørsmål fra nettstedet om hvorfor han var villig til å selge ansiktet sitt for fem dollar, svarte han at han var nysgjerrig, og at han allerede føler selskapet vet omtrent alt om han.

Hvorfor trenger de så mange ansikter?

Hvis ryktebørsen har rett vil Google Pixel 4 være utstyrt med et såkalt Time of Flight-kamera (ToF) på fremsiden som skal ta hånd om ansiktsoppløsning. Det er billigere og mindre komplisert å produsere enn «structured light»-metoden som Apple benytter seg av, men potensielt også mindre nøyaktig.

Apples «structured light»-metode er todelt. Én enhet sender et rutenett av infrarøde prikker over ansiktet, mens en annen sensor analyserer mønstret. Foto: Apple

ToF-kameraer sender infrarøde signaler ut, og kan kalkulere hvor langt unna objekter er ved å telle hvor lang tid det tar før IR-signalet kommer tilbake. På denne måten kan de lage et «kart» av ansiktet til brukere, som igjen kan brukes for å lage en trygg ansiktsoppløsning til mobilen.

Apples «structured light»-metode fungerer ved at mobilen sender ut tusenvis av infrarøde prikker mot ansiktet, og et annet kamera analyserer hvor prikkene er.

ToF-metoden anses for å være enklere og billigere å lage, men potensielt også mindre nøyaktig. Med mindre man har utrolig mye data, noe det virker som Google er i ferd med å sanke inn.