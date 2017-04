Google saksøkes for batteriproblemer på Nexus

I fjor høst kunne vi melde at mange brukere av Nexus-modellene 5X og 6P hadde begynt å oppleve tekniske problemer etter oppgraderingen til den nye Android-versjonen. Nå viser det seg at disse problemene ikke akkurat har blitt bedre for mange sinte kunder, melder Engadget.

Et stort gruppesøkesmål er nemlig blitt rettet mot Google og Huawei i USA for tekniske problemene med Nexus 6P. Problemene handler om at telefonen går inn i endeløse omstartslooper, samt at batteriet tappes svært raskt for strøm.

Slår seg av uten forvarsel

Selve søksmålet inneholder beskyldninger om svindel, brudd på garantien og dårlig behandling av klager fra kunder. Google og Huawei anklages også for å aldri ha innrømmet offentlig at det er tekniske problemer med telefonen.

Nexus 6P. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

I teksten påstås det blant annet at telefonen har en batteridefekt som gjør at mobilen plutselig slår seg av selv om batterimåleren viser rundt 45 prosent, og at mobilen ikke lar seg slå på igjen før man kobler den til laderen.

Omstartsloop innebærer på sin side at mobilen helt uventet slår seg av og på igjen, fryser på oppstartsskjermen, og deretter starter prosessen om igjen. Mobilen er fullstendig ubrukelig mens dette foregår, siden man aldri kommer seg til hjemskjermen.

Ikke mye respons fra Google

Ifølge saksøkerne indikerer etterforskning av de tekniske problemene at det hele stammer fra manglende kompatibilitet mellom maskinvaren og programvaren. Dette stemmer for så vidt overens med tidligere rapporter om at problemene startet etter oppgraderingen til Android N i 2016.

Som blant andre Tech Times rapportere i fjor har Googles respons på problemene vært ganske begrenset, med stort sett henvisning til Googles kundestøtte, som for mange ikke har løst problemene. Mange skal har fått til råd å rulle tilbake til den forrige Android-versjonen, men dette skal ikke ha fikset feilen.

Nå som søksmålet er et faktum er det mulig vi vil få en formell uttalelse fra Google snart.

