Google Pixel 3 byr på enda bedre kamera og trådløs lading

Det er visst umulig for de største teknologiselskapene å holde ting hemmelig for Internett. Samtlige av kveldens nye Google-produkter ble lekket i forkant av lanseringen.

Dette ble lansert:

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel Stand

Google Pixel Slate

Google Home Hub

Det virker ikke som noen av produktene vil slippes i Norge med det første.

Google Pixel 3 og Pixel 3 XL

Akkurat som ventet avslørte Google to nye mobiler: Pixel 3 og Pixel 3 XL.

Skjermstørrelsene blir henholdsvis 5,5 tommer (2160 x 1080) og 6,3 (2960 x 1440) og innvendig er det Snapdragon 845 som styrer showet. Systembrikken får følge av 4 GB RAM og 64 eller 128 GB lagring.

Den største varianten har det markedet omtaler som et iPhone X-aktig design, med en «busslomme» som bryter inn i skjermdesignet på front, stappfull av ulike sensorer. Den mindre Pixel 3 har bare litt ekstra tykke rammer over og under skjermen.

Beholder enkeltkamera på baksiden

Begge modellene har to frontkameraer, men holder seg til ett 12,2-megapiksels kamera på baksiden. Google er en av veldig få mobilprodusenter som ikke har gått for dobbelkameraløsning på baksiden, men skal vi tro omtrent en samlet amerikansk teknologipresse tar den likevel blant de aller beste mobilbildene på hele markedet.

Til tross for at det ikke er gjort noen store fysiske endringer på kameraet på baksiden, har Google jobbet hardt med programvaren for at mobilen skal ta enda bedre bilder enn før.

Trådløs lading

Foto: Evan Blass/Twitter

For første gang kan Pixel-mobilene lades trådløst (opptil 10 watt) og Google har også lansert sin egen ladestasjon kalt Pixel Stand. Den følger dog ikke med i prisen.

Mobilene skal automatisk kunne gjenkjenne om de lades i Googles ladestasjon, og vil da fungere mer som en Google Assistant-skjerm, og vise relevant innhold basert på det du snakker med den om.

Google Pixel 3 og Pixel 3 XL kommer i sort, hvit og en slags rosavariant. Akkurat som forgjengerne ser det ikke ut som denne vil komme i offisielt salg i Norge. Verken Pixel eller Pixel 2 har som kjent vært tilgjengelige her utenom en viss gråimport.

I USA blir prisene 799 dollar for Pixel 3 og 899 dollar for 3 XL. Begge kommer naturligvis med nyeste Android installert.

Google Pixel Slate

Slik ser Googles nye nettbrett ut - Google Pixel Slate. Foto: Google

Neste produkt ut fra Google denne gangen er et nettbrett som ser ut til å gå i direkte konkurranse med iPad Pro fra Apple og Surface Pro fra Microsoft.

Som konkurrentene er det snakk om et nettbrett med avtagbart tastatur, hvor fokuset ligger på fleksibilitet. Nettbrettet bruker Chrome OS i stedet for vanlig Android, og i demonstrasjonene til Google blir det vist frem hvordan nettbrettet muliggjør både multitasking av flere programmer, spill og annen moro.

Prisen starter på relativt hyggelige 599 dollar, men strekker seg helt opp til 1699, uten tastatur. Grunnen er rett og slett fordi innmaten er mer lik en vanlig bærbar PC med prosessor levert av Intel, og ikke et mobilnettbrett, slik som iPad Pro.

Skjermen er på 12,3 tommer med en oppløsning på 3000 x 2000 piksler. Prosessor-valget strekker seg fra Core M3 og helt opp til Core i5. Minne kommer i tre valg; 4, 8 eller 16 GB, mens lagringskapasiteten er enten 32, 64, 128 eller 256 GB.

Akkurat som med Pixel-mobilene er det ingenting som tyder på at Pixel Slate kommer til Norge med det første.

Google Home Hub

Google Home Hub gir deg en oversikt over alle andre Home-produkter i hjemmet, men kan også fungere som en egen smarthøyttaler. Foto: Google

Mens vi her i Norge jubler for at Google Home-høyttalerne endelig snakker norsk (om et par uker), fortsetter Google å rulle ut flere smarthøyttalere i USA som vi kan se langt etter.

Nyeste medlem i Home-familien kalles Google Home Hub, og er som navnet tilsier en slags hub, et nav, blant Google Home-produktene du kan spre rundt i hjemmet. I motsetning til de andre Home-høyttalerne har imidlertid Hub en skjerm, som vil vise innhold i forbindelse med det du snakker med den om. Ber du den om å sette en timer vil den vise nedtellingen, setter du på musikk viser den sangen du spiller... Du skjønner tegninga.

Produktet ligner veldig på konkurrenten Amazon Echo Show, som byr på omtrent nøyaktig samme funksjonalitet. I motsetning til både Echo Show og nye Facebook Portal har imidlertid ikke Google Home Hub et kamera.

Home Hub kommer i fire forskjellige farger. Grønn, rosa, mørkegrå og hvit. Prisen vil være på 149 dollar og slippes 22. oktober i USA, Storbritannia og Australia.