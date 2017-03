– Google Pixel 2 kommer i år

Googles første «egne» mobilmodell Pixel er et attraktivt produkt, som vi konkluderte med i vår test av mobilen, og det kommer nok ikke som noen stor overraskelse at ryktene om oppfølgere har begynt å dukke opp. Nå har Google imidlertid bekreftet at Pixel-oppfølgere er på vei.

I et intervju med nettstedet AndroidPit fortalte sjefen for Googles makinvareavdeling Rick Osterloh i ganske entydige ordelag at vi vil få se Pixel 2 om ikke altfor lenge.

– Det er en årlig rytme i industrien. Du kan regne med en oppfølger i år, selv om du ikke får en dato av meg her og nå, sa Osterloh. Det er altså uvisst akkurat når den vil komme, men Google-representanten kunne til gjengjeld dele en annen opplysning, nemlig at Pixel «forblir premium».

Google Pixel. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skal trolig satse stort på kameraet

Med andre ord vil den neste telefonen altså fortsatt befinne seg i det øvre segmentet når det gjelder spesifikasjoner og pris.

Dette går på tvers av ryktene vi meldte om i januar, som indikerte at Google jobber med både en dyrere og en billigere Pixel-mobil. Anonyme kilder hevdet da at budsjettutgaven vil få svakere maskinvare og bli betydelig rimeligere.

Når det gjelder Pixel 2 fortalte de samme kildene at denne ville bli rundt 50 dollar dyrere enn den eksisterende telefonen ved lansering, og at den vil ha et stort fokus på kameraet. Nærmere bestemt ønsker Google angivelig å få skikkelig dreisen på fotografering i lav belysning med den neste Pixel-modellen.

Det har for øvrig blitt meldt om en del tekniske problemer med de eksisterende Pixel-modellene, blant annet med kameraet, lyden, vilkårlig frysing og at mobilen slår seg av selv om batterimåleren viser at det er strøm igjen. I den grad disse feilene er maskinvarerelaterte er dette noe Google trolig vil prøve å fikse til neste gang.

