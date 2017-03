Google er lei av trege Android-oppdateringer fra andre produsenter

Det er ikke en ukjent sak at det kan ta både år og dag før man får nye oppdateringer til Android, spesielt hvis man har en eldre eller litt billigere modell. Det er også et større problem dersom produsenten har lagt store endringer oppå standard-programvaren – men nå skal Google bøte på problemet. Eller, i alle fall en bit av problemet.

Ifølge Engadget har Google nå nemlig pisket produsentene av Android-telefoner til å samordne testrutinene for nye sikkerhetsoppdateringer til Android, i stedet for at hver produsent skal ha sine egne – og tidkrevende – testprosedyrer.

Ifølge Android-leverandøren skal dette ha senket leveransetiden på slike oppdateringer fra mellom 6 til 9 uker, til kun «...flere dager». I USA skal dette ha økt andelen telefoner med nødvendige sikkerhetsoppdateringer på plass betraktelig.

...men får jeg nye Android-versjoner raskere?

Telefoner med ren Android, slik som Googles egen Pixel XL her, vil nok stadig få nye versjoner av Android først. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Google har også gjort grep for å sikre ytterligere at telefonen din ikke blir såkalt «bricked» når du oppdaterer – altså at den slår seg vrang og blir ubrukelig av en eller annen årsak. Ved siden av dette skal også størrelsen på selve oppdateringene ha blitt mindre, og man har lagt ved muligheten til å la oss velge å få oppdateringene automatisk så man slipper å gi tillatelse hver bidige gang.

Den store, rosa elefanten i rommet er imidlertid at dette ikke nødvendigvis gir deg splitter nye Android-versjoner noe tidligere enn før. Dette er en mer krevende prosess, og vil nok fortsatt ta en del tid.

Samtidig er det også slik at i en tid der utviklerne av fiendtlig programvare jobber like raskt som utviklerne av programvaren vi bruker, så er det desto viktigere at sikkerheten står i høysetet. Så at Google prioriterer å få sikkerhetsoppdateringene ut til hvermannsen langt raskere enn før burde man heller ikke kimse av.

