Google og Levi's har laget en smart jakke som lar deg gi kommandoer på selve tekstilet

For et par år siden kunne vi melde at Google hadde lagt planer for «smarte», interaktive klesplagg i samarbeid med den kjente aktøren Levi's. Som blant andre The Verge melder har et av disse produktene, en jakke, omsider nå fått pris og lanseringsvindu.

Jakken skal lanseres en gang i løpet av høsten i år og ha en amerikansk pris på 350 dollar, cirka 3000 kroner. Plagget er altså ikke i det billigste segmentet innen klær, noe som nok ikke kommer som en overraskelse.

Bruker selve tekstilet som berøringsflate

Jakken det dreier seg om er en variant av Levi's eksisterende Commuter Trucker Jacket, og skilter med Googles såkalte Project Jaquard-teknologi. Det betyr at berøringsfunksjonalitet er vevet inn i selve tekstilet, slik at ermet kan benyttes som en interaktiv berøringsflate.

Det berøringssensitive tekstilet er koblet til miniatyr-elektronikk, som igjen kobles trådløst til mobilen. Foto: Google/Levi's

Dette er mulig ved hjelp av spesialdesignede, strømledende vevetråder som består av en kombinasjon av tynne metallegeringer og vanlige materialer som bomull, silke og polyester. Den smarte jakken er i dette tilfellet en denimjakke.

Kommuniserer trådløst med mobilen

Berøringskommandoene overføres trådløst til mobilen din, slik at du for eksempel kan spille av musikk, motta samtaler og få retningsbeskrivelser og informasjon om omgivelsene via ulike kommandoer på jakkeermet. All elektronikken er bygget inn i en smart «vaskeseddel» som enkelt kan fjernes, slik at man kan vaske plagget på vanlig måte.

Hensikten med konseptet er blant annet å gjøre det enklere å være tilkoblet mens man bedriver andre aktiviteter, som for eksempel å sykle. Project Jaquard-plattformen til Google er fleksibel, som betyr at fremtidige, smarte plagg trolig vil bli enda mer allsidige. Les mer hos Levi's og hos Google, og se også video under.

