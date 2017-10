Google og Levi's har laget en smart jakke som kan kobles på nettet

I mars i år kunne vi melde om et litt uventet samarbeidsprosjekt mellom Google og klesprodusenten Levi's som innebar å utvikle noe så uvanlig som en smart jakke. Nå kan man lese på den offisielle Google-bloggen at jakken omsider har ankommet, om enn kun i USA foreløpig.

Jakken heter «Commuter Trucker Jacket» og er en denimjakke basert på noe Google kaller Jackquard-plattformen, en teknologisk løsning som innebærer å bygge smarte egenskaper inn i tekstiler for å gjøre dem interaktive.

Jakken kobles til mobilen via en Bluetooth-enhet, og man kan bruke mobilappen til å konfigurere berøringsfunksjonaliteten. Foto: Levi's/Google

Berøringssenstivt erme

Den nye smarte jakken kobles til mobilen din via en liten Bluetooth-enhet som festes til jakkeermet og som kan gi deg ulike varslinger via vibrasjoner og LED-lys. Samtidig har ermet en berøringssensitiv overflate som du kan bruke til å utføre ulike oppgaver som for eksempel besvare innkommende anrop og spille av musikk.

Man kan også få retningsinformasjon når man bruker mobilen å navigere med, som kan være praktisk når man for eksempel bruker sykkel. Den medfølgende mobilappen kan i det hele tatt brukes til å konfigurere berøringsfunksjonaliteten etter egne preferanser.

Det mest spesielle aspektet ved jakken er altså det berøringssensitive ermet. Dette består av spesialutviklede, strømledende fibre som er vevd inn i selve stoffet og som har samme egenskaper som vanlig tekstil. Dermed skal jakkes føles som en helt vanlig jakke, og den kan også vaskes og behandles på samme måte som vanlige denimjakker.

Commuter Trucker Jacket skal bli tilgjengelig i amerikanske butikker neste uke til en pris på 350 dollar, cirka 2700 kroner. Det er ennå uvisst om eller når den vil bli tilgjengelig utenfor USA, så det kan være man må belage seg på å importere produktet dersom det skulle være interessant. Les mer på produktsiden, og se også video under.

