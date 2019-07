Google og Facebook kan samle data om hva slags porno du ser på

93 prosent av pornonettsteder lekker data til tredjeparter, viser en studie gjort av forskere fra Microsoft, Carnegie Mellon University og University of Pennsylvania.

Forskerne undersøkte 22.484 pornonettsteder ved hjelp av programvaren webXray, som analyserer trafikken som genereres og gjør det mulig å finne ut hvilke data som eventuelt sendes til andre.

Nesten alle sendte altså data til tredjeparter, og de som gjorde det sendte i gjennomsnitt data til ikke mindre enn sju eksterne domener.

Tre av fire hadde Google-sporing

Av tredjepartene er Google den verste. 74 prosent av nettstedene hadde sporing fra Google. I hovedsak dreide det seg om analysetjenesten Google Analytics, som samler trafikkdata og annen informasjon om besøkende, men 11 prosent av sidene hadde også sporing fra DoubleClick, et Google-eid firma som tilbyr annonsetjenester på nett.

40 prosent av sidene hadde ellers sporing fra den pornofokuserte annonsetjenesten exoClick, 24 prosent fra Oracle og 10 prosent fra Facebook.

Forskerne så dessuten på personvernreglene til de ulike nettstedene. 3.856 slike ble gjennomgått, og bare 11 prosent av selskapene som utførte sporing var listet opp i disse policyene.

Peker på dobbeltmoral hos Google

83 prosent av nettstedene i studien var i tillegg ukrypterte, som i teorien gjør det mulig for utenforstående å snappe opp brukernavn og passord, for eksempel. Det kan også åpne brukerne for utpressing, for eksempel – spesielt de brukerne som har seksuelle interesser som kan anses som å gå utenfor «normalen».

De påpeker også at såkalt inkognitomodus i nettleseren ikke gjør noe for å beskytte brukerne mot sporingen. Det eneste inkognitomodus gjør er å ikke lagre noen logg eller filer på datamaskinen.

– Googles Youtube er det største videonettstedet i verden, men tillater ikke pornografi. Google har imidlertid ingen policyer som forbyr nettsteder å bruke deres kodevertskaps- eller publikumsmålingsverktøy. Google nekter altså å være vertskap for porno, men har ingen grenser på å observere pornoforbruket til brukerne, ofte uten deres kjennskap, skriver forskerne.

Kan brukes til profilering

Dataene som samles inn kan for eksempel brukes til å bygge profiler av deg basert på dine mest intime interesser – som igjen brukes til å skreddersy annonser. Hvis du for eksempel også er innlogget på nettstedet du besøker eller i nettleseren din, kan dine seksuelle interesser i teorien også kobles til data som kan identifisere deg som person, skriver forskerne.

45 prosent av URL-ene, altså adressen du skriver inn i nettleseren for å navigere til et nettsted, inneholder informasjon som sier noe om hva slags innhold du finner på det aktuelle nettstedet.

– Disse pornonettstedene må tenke mer på dataene de holder på og hvordan de er akkurat like sensitive som noe som helseinformasjon. Å beskytte disse dataene er essensielt for sikkerheten til de besøkende. Og det har vi har sett antyder at disse nettstedene og plattformene ikke har tenkt dette like mye gjennom som de bør ha, sier Microsoft-forsker Elena Maris, hovedforfatteren bak studien, til New York Times.

Forskerne peker blant annet på den europeiske GDPR-lovgivningen som et godt sted å starte for å sikre brukerne. Den krever blant annet at nettsteder innhenter tillatelse for å få lov til å samle data om deg.

– Brukes ikke til annonser

Google nekter på sin side for at de bruker dataene fra pornonettsteder til annonser.

– Vi tillater ikke Google Ads på nettsteder med vokseninnhold og vi forbyr personlig annonsering og annonseprofiler basert på brukernes seksuelle interesser eller relaterte aktiviteter på nett. I tillegg tillater vi ikke at tagger som brukes til våre annonsetjenester overfører personlig identifiserbar informasjon, sier en Google-talsperson til New York Times.

Facebook har en liknende forklaring, og sier de tar affære når de blir gjort oppmerksom på at pornonettsteder bruker deres verktøy.