Google Maps ruller ut varsler for fartsmålere og fartskontroller

Google ruller ut i disse dager ut en ny oppdatering av kartappen Google Maps, som skal varsle om fartsmålere og fartskontroller direkte i appen. Det melder blant annet nettstedet Tech Crunch.

Google har jobbet med denne funksjonen i lang tid, men foreløpig har den bare vært tilgjengelig i et lite område i California og i én by i Brasil. Nå som funksjonen er ferdigtestet blir den tilgjengelig i 43 land, hvor Norge er ett av dem.

Selv om selskapet selv ikke har sagt noe om den nye funksjonen eller utrullingen av den, har den blitt bekreftet av en rekke nettsteder og Reddit-brukere. Vi har kontaktet Google Norge for utfyllende informasjon.

Vises som ikoner på kartet

Fartsmålere og fartskontroller dukker opp som ikoner på kartet, og er du ute og kjører vil du få opp hastighetsbegrensningen på veien nederst i hjørnet i appen.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Til tross for at disse funksjonene rulles ut til Googles kartapp i disse dager, har det vært tilgjengelig i navigasjonsappen Waze i lang tid, som Google også eier. Google kjøpte Waze tilbake i 2013, men det tok dem altså seks år før de valgte å flytte over en av de mest populære funksjonene fra appen.

Tilgjengelig for både iOS og Android

Den nye oppdateringen av Google Maps skal allerede ha blitt tilgjengelig for både iOS- og Android-brukere. Du kan sjekke om du har fått funksjonen ved å plotte inn et reisemål i appen, og trykke «start». Trykk deretter på det lille pilikonet nederst på skjermen for å se hele reisekartet. Hvis ruten har fartsmålere langs veien vil du se dem som oransje ikoner.

Android-brukere har en ekstra fordel ved at de også kan rapportere inn mobile og stasjonære fartskameraer.