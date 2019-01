Nå slutter de å selge Chromecast Audio

Google har satset hardt på smarte produkter til hjemmet de siste året. Blant dem var en liten plastdings kalt Chromecast Audio, som kunne plugges inn til en vanlig «dum» høyttaler og gjøre den til en mottager for strømmesignaler fra mobilen og resten av dingsene dine.

Nå forsvinner Google Chromecast Audio. I en uttalelse til nettstedet The Verge sier Google at de har flere forskjellige produkter som lar brukere nyte musikk, og derfor trenger de ikke lenger Chromecast Audio. De lover imidlertid å fortsette å støtte enhetene i framtidige oppdateringer, så hvis du allerede har kjøpt en av dingsene vil de fortsatt virke i fremtiden.

Ingen erstatning

At Google har flere forskjellige lydprodukter nå er en sannhet med modifikasjoner. Det er sant at de har Google Home og Home Mini her i Norge, samt Home Max og Home Hub i USA, men ingen av disse kan forvandle en vanlig, analog høyttaler til en digital strømmehøyttaler, slik Chromecast Audio kan.

Det er fordi ingen av Googles smarthøyttalere har den lille 3,5-millimeterspluggen Chromecast Audio benytter seg av for å sende signaler inn til høyttaleren. Du kan koble smarthøyttalerne til andre trådløse høyttalere, men ikke vanlige, analoge produkter.

Det kan imidlertid den konkurrerende minihøyttaleren Echo Dot, som byr på en vanlig lydutgang. Problemet er at den ikke er i offisielt salg i Norge, noe som gjør at prisnivået er betydelig høyere enn i USA. En Echo Dot koster fra 340 kroner for den utgåtte 2. generasjonsmodellen, eller 750 kroner for nyeste Echo Dot.

Google Chromecast Audio selges til sammenligning fortsatt for under 300 kroner. Flere norske butikker har den fortsatt på lager, i tilfelle du vil ha tak i en før den forsvinner helt.

Det er synd at Google Chromecast Audio forsvinner, for vi likte produktet godt da vi testet det.

