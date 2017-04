Google har lansert en avansert smartklokke

Google er som kjent høyst til stede på smartklokkemarkedet i kraft av Android Wear-operativsystemet, men har hittil hatt til gode å lansere sitt eget stykke maskinvare på den fronten, tross flere rykter. Som blant andre Engadget melder har Google nå kunngjort en smartklokke, om enn en «annerledes» variant.

Klokken heter Study Watch og er utviklet av selskapet Verily, tidligere kalt Google Life Sciences, som eies av Googles moderselskap Alphabet.

Avansert forskningsredskap

Study Watch er ikke en smartklokke i vanlig forstand, men er som navnet antyder en klokke som er ment å samle inn informasjon. Nærmere bestemt dreier det seg om innhenting av en rekke data som skal bistå i forskning rundt helse og hva som forårsaker ulike lidelser og sykdommer.

Forhåpentligvis får vi snart se vanlige smartklokker fra Google, noe det har gått rykter om en stund. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Google

De tekniske detaljene er uvisse, men ifølge Verily har klokken flere avanserte sensorer som måler blant annet puls, den elektriske aktiviteten i hjertet (ECG) og såkalt elektrodermisk aktivitet, som dreier seg om endringer i huden.

Klokken skal ha en kraftig prosessor til å håndtere avanserte sanntidsalgoritmer, lang batteritid og stor lagringsplass for å takle store mengder rådata. Skjermen skal bruke svært lite energi og er alltid på. Siden klokken lagrer helsedata benytter produktet også avansert kryptering.

Ikke for forbrukere i første omgang

Study Watch skal brukes i et antall studier som skal gå over flere år, og er altså ikke i første omgang rettet mot vanlige forbrukere. Hvorvidt dette skal skje, og eventuelt når, er ennå helt i det blå.

Når det gjelder Googles planer om å lansere «vanlige» smartklokker har vi tidligere meldt om rykter som indikerer at selskapet planlegger et par klokker som vil få et rundt design GPS, LTE-støtte og pulsmåler. Google-smartklokkene skal i tillegg få integrert støtte for Googles nye «Assistant»-løsning. Når vi eventuelt får se noe til disse er også uvisst.

(Via The Verge)