Google har gjort det mulig å «zoome» inn på lavoppløste bilder

På TV og i filmer ser man noen ganger at detektiver og etterforskere forstørrer bestemte, mistenkelige seksjoner av et bilde, som på mirakuløst vis fremstår minst like skarpe som hovedbildet. Denne «umulige» teknologien har Google nå tatt et lite steg mot å realisere.

Som blant andre Ars Technica melder har Google ved hjelp av kunstig intelligens gjort det mulig å skape høyoppløste, skarpe bilder av bilder som i utgangspunktet har vesentlig lavere oppløsning.

Bruker nevrale nettverk

Løsningen, som naturligvis ikke på noe måte er perfekt, innebærer i korte trekk å benytte en kombinasjon av to såkalte nevrale nettverk, det vil si komplekse datanettverk som etterligner måten menneskehjernen behandler informasjon på.

Testpersonene ble også vist bilder av soverom, hvor resultatene var bedre enn med bilder av mennesker. Foto: Google

Disse nettverkene ble brukt til å lete etter andre bilder som lignet på originalbildene. Originalene hadde en oppløsning på bare 8 x 8 piksler, og ved å nedskalere andre, høyoppløste bilder til samme oppløsning kunne nettverkene finne frem til bilder med tilsvarende egenskaper, for eksempel hvilken farge de ulike pikslene har og hvor de er plassert.

Deretter vil originalbildet oppskaleres med «nye piksler» basert på den kunnskapen nettverkene har om bildekategorien som originalbildet tilhører. Den nøyaktige, tekniske virkemåten til systemet er naturlig nok svært komplisert, og redegjøres for i et eget forskningsdokument.

Kvalifisert gjetning

Siden systemet delvis er basert på kvalifisert «gjetning» vil resultatet selvsagt ikke være feilfritt. Google skal ha imidlertid ha utført tester hvor testpersoner ble vist både vanlige, høyoppløste bilder og bilder med samme motiv som hadde blitt oppskalert med den nye teknikken.

Oppskalerte bilder med kjendiser overbeviste testpersonene i 10 prosent av tilfellene, som riktignok ikke er mye, men som likevel regnes som et sterkt resultat. Testingen omfattet også bilder av soverom, hvor testpersonene ikke så forskjell i hele 28 prosent av tilfellene.

I lys av det faktum at den «nye» bildeinformasjonen som legges til de oppskalerte bildene aldri vil kunne bli en fullgod erstatning for bildeinformasjonen som mangler i originalbildet, spørs det hvor langt teknologien kan komme. Alle detaljene finner du i forskningsdokumentet.

