Google fjerner piratlenker som aldri før

Som kongen på haugen når det gjelder organisering av informasjonen på Internett må Google se seg nødt til å fjerne lenker til opphavsbeskyttet materiale med svært høy hyppighet, en aktivitet som bare øker i omfang. Som TorrentFreak fanget opp har Google nå nådd en ny svær milepæl i arbeidet.

I sin seneste innsynsrapport, som ble klar den 7. juli, opplyser Google at de nå har fjernet saftige 2,5 milliarder URL-adresser fra søkeresultatene sine siden registreringen startet i mars 2011.

1,1 millioner nettsteder

URL-adressene omfatter til sammen 1,1 millioner nettsteder, som altså betyr at mange nettsteder inneholder svært mange lenker til det rettighetshavere mener er opphavsbeskyttet materiale.

Eksempelvis har Google blitt forespurt om å fjerne til sammen 2,24 millioner URL-adresser fra domenenavnet thepiratebay.org, noe som ifølge Google utgjør 93,4 prosent av alle forespørslene selskapet har mottatt på dette domenenavnet.

Kikker man enda litt nærmere på tallene ser man at musikk- og filmselskaper naturligvis står for mange av klagene. Filmselskapet NBC Universal klagde for eksempel inn i underkant av 29 millioner URL-er, mens RIAA – den enorme bransjeforeningen for plateindustrien i USA, klagde inn over 87 millioner nettadresser.

helt på toppen av klagelisten kommer BPI, det britiske svaret på RIAA. De har klaget inn svimlende 318 millioner nettadresser, fordelt på over 14 000 domener.

Milepælen på 2,5 milliarder er nådd. Foto: Google

Rundt 20 millioner forespørsler i uken

Totalt fjerner Google cirka 90 prosent av alle lenkene de får forespørsler om, men som selskapet skriver i sin innsynsrapport mottar de også en del illegitime forespørsler som avslås. Eksempler på dette kan være nettsider som simpelthen ikke inneholder opphavsbeskyttet materiale, dupliserte adresser og forespørsler fra individer som utgir seg for å være antipirat-selskaper.

Google mottar nå rundt 20 millioner forespørsler om fjerning av lenker hver uke. Til sammenligning mottok selskapet rundt 1,6 millioner forespørsler i uken i juli 2012, så økningen har altså vært ganske dramatisk. Flere detaljer kan du finne i Google innsynsrapport.

Google fikk nylig en saftig rekordbot av EU »