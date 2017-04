Google Earth har fått en full overhaling

Google Earth er en tjeneste som fort kan sluke mange timer for dem som er interessert i kart og geografi, og mange andre også for den saks skyld. Nå melder Google på bloggen sin at tjenesten har fått en gedigen oppgradering.

Oppgraderingen gjelder både for Android- og PC-versjonen og har ifølge Google tatt hele to år å fullføre, som altså innebærer at man nå har mye nytt å leke seg med.

Blant de nye funksjonene Google Earth nå byr på er en ny «jeg prøver lykken»-funksjon tilsvarende den vi kjenner fra søkemotoren. Denne fungerer ved at brukeren tas med til uventede steder ved å trykke på en knapp, og er altså ment å legge til rette for oppdagelse av ting du ellers ikke vill ha funnet.

En ny 3D-funksjon er også på plass, som lar deg studere landemerker fra alle vinkler og sende postkort av resultatet. Foto: Google

Interaktive oppdagelsesreiser

20 000 ulike plasser skal være omfattet av denne funksjonen, så du skulle altså ikke gå tom med det første. Når man har funnet frem til et interessant sted kan man deretter få opp tavler med opplysninger om stedet, inkludert historie og flere bilder.

Ellers byr oppdateringen på en ny 3D-knapp som lar deg se viktige landemerker og andre severdigheter, for eksempel bygninger og landskaper, fra alle vinkler i høy kvalitet. Denne funksjonen byr også på muligheten til å dele landemerket fra din egen selvvalgte synsvinkel i form av «postkort» som du kan sende til venner og bekjente.

Den kanskje største nye funksjonen er noe som heter Voyager, som er interaktive, guidede turer rundt omkring i verden. Denne har Google utviklet i samarbeid med blant annet historiefortellere, forskere og ideelle organisasjoner. Mer informasjon finner du på den offisielle Google-bloggen, og se også video under.

