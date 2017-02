Google bedt om å fjerne lenker til innhold fra én million nettsteder

I kampen mot piratkopiering på internett mottar Google hver uke millioner av forespørsler om å fjerne innhold eller lenker til en lang rekke nettsteder som angivelig inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale.

Siden 10. mars 2011, da søkekjempen begynte å telle forespørsler om å fjerne innhold som kan være i strid med opphavsretten, er det totale antallet innmeldte URL-er kommet opp i milliarder. Google publiserer alle disse forespørslene i en daglig rapport.

Googles innsynsrapport inneholder data om forespørsler om å fjerne søkeresultater som har lenker til innhold som kan være i strid med opphavsretten. (Skjermdump: Google.com)

Tek har flere ganger skrevet om nye rekorder når det gjelder fjerning av lenker til piratkopiert innhold.

Nå er nok en milepæl passert. Tallet på enkeltvise domenenavn som er blitt innrapportert med anklager om brudd på opphavsrett passerte nylig én million, skriver Torrentfreak.

Vi snakker altså ikke om URL-er, disse beløper seg til flere milliarder totalt, men om individuelle nettsteder eller domener.

Favner vidt og bredt

Torrentfreak har kikket nærmere på statistikken og gjort flere interessante funn. Blant nettstedene som gjentatte ganger er rapportert inn til Google finner vi store navn som ikke akkurat er typiske piratnettsteder, som Netflix, NASA, New York Times, Det Hvite Hus og justisdepartementet i USA.

Det er en kjent sak at rettighetshavere og deres organisasjoner kjemper en hard kamp for å beskytte sitt innhold og få folk til å betale for det, enten det dreier seg om spill, filmer eller musikk.

Men en rekke nettsteder blir innrapportert på feilaktig grunnlag. Den populære filmdatabasen IMDb er et eksempel på et av nettstedene som oftest blir feilaktig innrapportert. I de senere år har Google blitt bedt om, og har avvist, å fjerne mer enn tusen URL-er hos IMDb.

Og som det fremgår av Googles innsynsrapporter er det slett ikke sikkert alle som mener de har opphavsrett til noe faktisk har det, eller at kravet om å fjerne søkeresultater er berettiget. Google illustrerer situasjonen blant annet med følgende eksempel:

«Et selskap som kjemper mot piratkopiering, som representerte et plateselskap, sendte inn en klage angående brudd på opphavsretten for å få fjernet flere titalls hjemmesider som har ordet «kaffe» i tittelen. Disse nettadressene hadde ingenting med det angitte opphavsrettsbeskyttede materialet å gjøre. Vi fjernet ikke nettadressene fra Google Søk.»

Her er lista over rettighetshaverne som er ivrigst til å rapportere til Google om innhold de ønsker fjernet. (Skjermdump: Google.com)

Men det skal sies at selv om opphavsrettseierne kanskje blir litt vel entusiastiske og derfor innrapporterer mer enn det de har belegg for, så er langt de fleste forespørslene rettet mot piratnettsteder.

En av de desidert ivrigste aktørene når det gjelder forespørsler til Google om å få fjernet opphavsrettsbeskyttet innhold er den britiske platebransjen, British Phonographic Industry (BPI). Organisasjonen har bedt Google fjerne over 270 millioner nettadresser fra over ti tusen spesifiserte domener. Og Google er lydhør overfor BPI. Hele 95 prosent av nettadressene som blir rapportert av BPI, blir til slutt fjernet fra Google.

Google fjerner søkeresultater og innhold i tråd med regler fastsatt i Digital Millenium Copyright Act (DMCA).

