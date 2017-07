Google-appen på mobil har fått sin egen «personlige» nyhetsstrøm

Google-appen på mobil ble i fjor utstyrt med en ny «feed»-funksjon som skal holde deg oppdatert på det som interesserer akkurat deg via ulike «informasjonskort». Nå melder Google på bloggen at denne funksjonen blir enda bedre.

Google skal nå ha foretatt en kraftig forbedring av de intelligente algoritmene bak feed-funksjonen, som innebærer at informasjonskortene i Google-appen nå skal gi deg informasjon som er enda mer relevant og skreddersydd for hver enkelt bruker.

Informasjonen som vises vil både være basert på hvordan du bruker Google-søkemotoren, altså hva du viser interesse for, og hva som er populært både i ditt eget område og rundt omkring i verden.

Foto: Google

Bilde: Google

Lar deg følge nye temaer

Den nye algoritmen skal ifølge Google også være i stand til å registrere graden av interesse du har for et bestemt tema, slik at om du for eksempel bare er moderat opptatt av et tema vil informasjonsmengden du serveres legges på et tilsvarende nivå.

Oppdateringen innebærer også at du enkelt kan følge nye temaer rett fra søkeresultatene, noe som skjer via en ny knapp som skal komme på plass. Om du ønsker kan du også gå dypere inn i et tema med et trykk på toppen informasjonskortene.

Du kan også enkelt velge å la være å følge temaer du ikke er interessert i. Ifølge Google skal de oppdaterte algoritmene være i stand til å «lære» på en slik måte at informasjonen hele tiden tilpasses brukerens skiftende interesser og de skiftende trendene i verden. De nye oppdateringene rulles ut internasjonalt til Android- og iOS-appene i løpet av de kommende ukene.

Les flere detaljer på Google-bloggen.

