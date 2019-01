Google advarer mot tomme søkeresultater

EU er i ferd med å innføre nytt lovverk om opphavsrett, noe som kan gå hardt utover hva søkemotorene kan vise. For å illustrere hva den nye loven kan bety har Google laget en slags forhåndsvisning av hvordan søkeresultatene vil se ut når den eventuelt blir innført.

I praksis ser det ut til å bety at søkeresultatene serveres uten noen som helst informasjon om hva de faktisk inneholder.

Det er nettstedet Search Engine Land som omtaler Googles nye innlegg i debatten som herjer Europa i forkant av lovendringen.

Kan hindre all forhåndsvisning

Den nye loven inneholder to punkter som har fått deler av internett til å koke, og eksperter til å si at «det er døden for Internett slik vi kjenner det».

Punktene heter Artikkel 11 og Artikkel 13.

Artikkel 11 sier at søkemotorer må betale for forhåndsvisning av ørsmå tekstbiter fra resultatene.

Artikkel 13 i samme direktiv vil bety at søkemotorene også vil måtte sikre seg mot at det finnes opphavsrettsbeskyttet materiale i selve artiklene, slik som plagiert innhold eller lenker til piratkopiert materiale.

Dette vil ikke bare ramme Google. De nye opphavsrettslovene vil også ramme søkemotorer som Bing og DuckDuckGo for å nevne noen. I tillegg vil også sosiale nettverk og andre tjenester som forhåndsviser innhold fra lenker måtte forholde seg til lovverket.

I praksis mener Google altså at dette kan hindre dem helt fra å vise hva resultatene er når du og jeg søker.

Denne loven som nå er i ferd med å tre i kraft ble først nedstemt i fjor sommer, men deretter godkjent i september.

Tidligere har spesielt tyske rettighetshavere kranglet med søkemotorene om lignende ting. For eksempel ble det i 2008 krevd en slutt på at Google forhåndsviste små bilder i søket sitt. Google har også blitt nødt til å fjerne forhåndsvisningene av innhold i de vanlige tekstsøkene - noe som resulterte i inntektstap for mediene, som etter hvert krevde forhåndsvisningene tilbake i søkene.

Googles stillingskrig med EU

Google har for vane å delta i debatten rundt EU-lovgivning, og forhåndsvisningene må ses på som nettopp det.

EU på sin side har lenge truet med å regulere hvordan Google kan drive virksomheten sin her i Europa. I fjor fikk de en kjempebot for å ha fremhevet sin egen mobilplattform i søketreffene.

Det ble nettopp kjent at Google kan få sin tredje bot fra EU på få uker for konkurransevridende virksomhet. Denne gangen handler det om annonsesystemet AdSense.

Google har pågående saker i rettsvesenet om hvordan de kan drive virksomheten sin i Europa, etter de mangene bøtene og påleggene unionen har gitt dem.

