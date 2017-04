Gode nyheter for alle med en boks som dette

Da vi testet Shuttle XPC cube SZ170R8 på sensommeren i fjor, var en «Skylake» Intel Core i7-6700K det heftigste vi kunne putte i den.

Siden den gangen har den 7. generasjonen Core-prosessorer, også kjent under kodenavnet Kaby Lake, kommet seg på beina. Disse deler sokkel og i stor grad arkitektur med sine forgjengere, noe som betyr at hovedkort ment for Skylake-prosessorer i de fleste tilfeller også kan brukes med Kaby Lake.

Men det krever en BIOS-oppdatering, så det er strengt tatt opp til produsentene å få dette på plass.

Sånn sett er det greit å vite at Shuttle over den siste måneden har fått på plass nye BIOS-er til sine mange XPC-modeller – inkludert den nevnte XPC cube SZ170R8.

Fungerer som det skal

Vi hadde mulighet til å teste dette ut, og startet med å laste ned siste BIOS for SZ170R8 fra Shuttles hjemmesider. Uheldigvis er SZ170R8 litt gammeldags med tanke på at den mangler støtte for oppdatering rett i BIOS, så vi brukte Rufus for å lage en minnepinne vi kunne starte opp i DOS fra.

Ny BIOS lar oss bruke Kaby Lake-prosessorer på en rekke små Shuttle-maskiner. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Deretter var det bare å pakke ut og legge over det vi hadde lastet ned fra Shuttle på pinnen. Når vi da startet opp med denne koblet til, kunne vi bruke kommandoen «flash» for å oppdatere BIOS-en.

Med dette gjort stod vi fritt til prøve SZ170R8 med en hvilken som helst Kaby Lake-prosessor. Vi smekket like godt inn det nye flaggskipet Intel Core i7-7700K, og alt fungerte åpenbart som det skulle.

Nyeste BIOS for SZ170R8 og andre Skylake-modeller finner du på Shuttles nedlastingssider.

