Gikk du glipp av MWC-dekningen vår?

Barcelona/Tek.no: Det har vært en hektisk uke, men Mobile World Congress 2017 var full av spennende nyheter, til tross for at Samsung ikke slapp etterfølgeren til fjorårets suksess, Galaxy S7 Edge. Det kan faktisk virke som koreanerens dominans i fjor vekket konkurranselysten til resten av markedet, noe som førte til en eksplosjon av spennende modeller som vil konkurrere om brukernes oppmerksomhet i månedene som kommer.

Siden det var såpass mye som ble sluppet, og du sikkert ikke fikk med deg alt, har vi samlet alt sammen i én oversiktlig liste nedenfor. Litt basert på type produkt, men også litt etter hva vi syntes var mest spennende eller overraskende. Vi begynner med mobilene, som tross alt er hovedfokuset på Mobile World Congress.

Mobilene:

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

LG G6 - Vår uoffisielle vinner av messen

Det er ikke lett å kåre en soleklar vinner av Mobile World Congress 2017, men en av de sterkeste kandidatene er uten tvil LG G6. Her virker det som LG har lært av feilene sine, og de har droppet all form for gimmicker i denne runden. I år har de rett og slett bare laget en ekstremt spennende mobiltelefon med alt av funksjoner og teknologi du kan ønske deg, uten fjorårets unødvendige tilleggsprodukter. Hvis du bare skal lese om én toppmodell fra MWC, er det denne.

Sony-mobilene: Endelig en offensiv lansering fra japanerne

Xperia XA1 ser ikke særlig annerledes ut enn den gamle utgaven, men på innsiden er det veldig mye nytt å melde om. Spesielt på kamerafronten. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er ingen hemmelighet at vi ble skuffet av Sonys lineup i fjor, og det tok dem mange måneder før de slapp en mobil som kunne konkurrere med de andre toppmodellene på markedet. I år er tonen en annen, og de viste frem modeller som imponerte oss både i form av spesifikasjoner og funksjoner, men også på pris.

Xperia XA1, etterfølgeren til Xperia XA, har for eksempel fått en rekke fine oppgraderinger, blant annet kameramodulen fra fjorårets toppmodell. Med et så heftig kamera er prislappen på 2690 kroner, som vi har fått høre blir den veiledende prisen, svært spiselig.

Sony Xperia XZ Premium er en skikkelig lekkerbisken. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Ser vi på toppmodellene har ikke Sony holdt noe tilbake i år. Her er det snakk om det ypperste av prosessorkraft og en helt ny kameramodul med innebygd minnebuffer. Sistnevnte gjør at kameraet kan ta bilder raskere enn noen gang tidligere, og den kan skyte videoopptak med hele 960 bilder i sekundet. Resultatet var mildt sagt imponerende. Prisene ser heller ikke ut til å bli altfor avskrekkende.

Nokia-mobilene: Messens største overraskelse!

We meet again, Snake! Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi visste at Nokia skulle lansere mobiler på Mobile World Congress, men at de faktisk kom til å imponere hadde vi aldri trodd. Men det er gøy når vi tar feil, spesielt om et nært og kjært mobilmerke som Nokia. Selv om det strengt tatt ikke er Nokia som nå står bak. Mange av de ansatte i HMD Global kommer uansett fra nettopp Nokias gamle mobildivisjon.

Vi begynner med mobilen alle har hørt om, nemlig nylanseringen av Nokia 3310. Den kan kanskje sees på som et enormt PR-stunt, men da vi fikk prøve den lille mobilen selv, så var det umulig å ikke smile litt, og det var ikke bare på grunn av nostalgifaktoren. Den er faktisk både pen å se på og god å holde i.

Nokia 5 og Nokia 6 har mye til felles. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nokia 3310 var bare agnet på kroken – det var de andre mobilene som virkelig dro MWC i land for Nokia. Likt for dem alle er at de kjører en helt ren versjon av Android, uten noe ekstra dilldall, som de lover å holde oppdatert med månedlige sikkerhetsoppdateringer. Storoppdateringene loves også å komme svært raskt, selv om det er uklart hvor raskt det er snakk om. Dette alene er store salgspoeng, og ettersom byggekvaliteten virket særdeles god på samtlige modeller kan det hende Nokia har flere potensielle vinnere her. Det finnes imidlertid potensielle fallgruver, som for eksempel at kameraet ikke virket særlig imponerende på messegulvet. Det får vi ikke testet ut skikkelig før vi får dem inn på testbenken vår senere i år.

Designen er antakeligvis litt elsk eller hat. KEYone har en mer eller mindre klassisk BlackBerry-design. Den ligger godt i hånden og er akkurat passe stor. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Blackberry - Endelig har de laget en mobil vi ønsker oss

Blackberry har alltid laget mobiler for dem som ikke klarer seg uten et fysisk mobiltastatur, men operativsystemet deres klarte aldri å konkurrere med iOS eller Android. Nå har de innsett at krigen er tapt for lengst, og satser fullt og helt på Android, dog med et par Blackberry-triks inntakt.

Moto G5 til venstre, Moto G5 Plus til høyre. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Blackberry KEYone har en drøss av spennende funksjoner, som at du kan sveipe på tastaturet for å skrolle i menyer, og ga oss skikkelig mersmak etter vårt lille møte.

Motorola G5 og G5 Plus: Ingen overraskelse, men vi liker det vi ser

Motorola hadde markedets beste lavpris-smartmobil i fjor, og i år er de rustet for å fortsette trenden. Raskere, bedre kamera og finere materialer er alle gode stikkord, og hvis de klarer å holde prisen på samme nivå som i fjor så burde dette være høyaktuelle modeller for veldig mange av våre lesere:

Huawei P10: Trygg og forventet lansering

Ingen stor overraskelse her, men likevel en god lansering for Huawei. Dagens flaggskip P9 har fått sin etterlengtede etterfølger, og P10 ser ut til å by på alt det vi likte i høstens Mate 9 Pro, i tillegg til et par ekstrafunksjoner.

Vi var på plass i Barcelona da de avslørte når de skal avsløre nyheten. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Samsung Galaxy S8: Mobilen som aldri kom

Samsung slapp ingen ny mobil, men de klarte likevel ikke å holde seg fra å nevne deres neste toppmodell. Under lanseringen av deres nye nettbrett avslørte de nemlig lanseringsdatoen til den etterlengtede mobilen. Bare to dager senere dukket det også opp et lekket pressebilde av Galaxy S8 i all sin prakt. Veldig interessant timing på «lekkasjen», Samsung…

Teknologiene:

Foto: Håvard Fossen/Niklas Plikk, Tek.no

På Tek.no skriver vi jo stort sett om alle dingsene messene har å by på, men Mobile World Congress handler minst like mye om de store teknologiske utfordringene bransjen jobber med, og hvordan ting skal løses i framtiden.

I år var det én ting som gikk igjen, gang på gang på gang: 5G. Telenor erklærte blant annet at de skal bli først i Norge til å lansere 5G, og sikter på å lansere det allerede i 2020.

Men før du fnyser av 5G og tenker at du ikke trenger raskere nett enn det 4G allerede byr på, så har vi en artikkel du bør lese. For 5G handler ikke bare om hastigheter, det er bare en liten del av det nye nettet. Den viktigste forbedringen 5G-nettet kan by på er en drastisk reduksjon av forsinkelse.

For å illustrere denne forskjellen mellom 4G og 5G fikk vi prøve en utrolig nyttig demo hos Nokia, som du bør kikke på:

Alt det andre:

Samsungs nye nettbrett… og blyant

Målet til Samsung med Galaxy Book å gi deg både en god bærbar PC og et godt nettbrett, og førsteinntrykket vårt tilsier at de har klart det. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Mobilene er bare én del av Mobile World Congress, og det er rom for mye annet rart også. Ettersom Samsung ikke slapp noen ny mobil i år, hadde de et par andre godsaker å by på. De viste blant annet frem sitt nye nettbrett, Galaxy Tab S3, som hadde en helt utrolig skjerm:

Rart produkt, men det er gøy med overraskelser. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Men det var ikke Tab S3 som stjal vår oppmerksomhet fra Samsung. Den æren går til det nye proffnettbrettet Galaxy Book – Samsungs nye konkurrent til Microsoft Surface Pro og til dels Apples iPad Pro. Med Windows 10, kraftig maskinvare, et fantastisk tastatur og en ny S-Pen kan dette bli en utrolig spennende modell for alle som er ute etter en 2-i-1-enhet.

Vi trodde Samsung var ferdige med å lansere ting fra scenen da de hadde vist frem sine to nye nettbrett, men de hadde en liten joker på lur. Samsung har nemlig inngått et samarbeid med tyske Staedtler og laget en smartblyant. Den lille dingsen ser omtrent helt lik ut som Staedtlers klassiske blyant, og det var umulig å ikke smile litt av den småvittige lanseringen.

Huawei Watch 2 har det meste du kan trenge

Flere av urskivene på Huawei Watch 2 minner om tradisjonelle, mekaniske klokker. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Smartklokker har ikke tatt helt av ennå, spesielt ikke Android-enhetene. En av grunnene til dette kan være det småklønete operativsystemet Android Wear. Nå har imidlertid Google sluppet en ny versjon, Android Wear 2, og Huawei Watch 2 er blant de første enhetene som bruker den nye programvaren.

Rent spesifikasjonsmessig har den omtrent alt du kan be om fra en klokke, så hvis operativsystemet er så godt som Google lover, kan dette bli en vinner.

Earin M-2 - Verdens minste trådløse øreplugger

Bortsett fra forgjengerne, M-1, så vet vi ikke om noen trådløse øreplugger som er så små som dette. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det finnes ikke mange helt trådløse øreplugger, og i vår samletest fikk vi bare rasket sammen fem forskjellige produkter, rett og slett fordi det ikke finnes flere i norske butikker. Men vi glemte én produsent - svenske Earin. I fjor lanserte de bittesmå pluggene M-1, og på årets MWC slapp de oppfølgeren M-2.

Pluggene er utrolig små, og ifølge dem selv er det ingen av konkurrentene som er så gode som dem.

Trådløs HTC Vive – Starten på neste generasjon VR-opplevelser

Å kunne spille og oppleve ting med VR-briller uten å ha en kabel mellom seg og PC-en er utrolig befriende. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi har testet både HTC Vive og Oculus RIft, og begge plattformer lider av typisk førstegenerasjons-problemer. De kan by på mange kule opplevelser, men det sitter liksom ikke helt. På Mobile World Congress var det flere produsenter som har fokusert på å fikse i hvert fall ett av de største irritasjonsmomentene ved dagens VR-briller: Den tjukke kabelen.

Vi fikk prøve en demoversjon hos Intel, som har brukt WiGig-standarden for å sende signalene fra brillene til PC-en uten noen merkbar forsinkelse. Dette føltes rett og slett som VR-opplevelsen vi ønsket oss fra begynnelsen av.

Nokia Ozo – produktet vi aldri kommer til å ha råd til

VR-kamera, kombinert med VR-briller, var en ganske rar opplevelse. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Siden vi allerede er inne på VR - Nokia Ozo er et kamera til 360 000 kroner som er utstyrt med åtte kameraer og åtte mikrofoner, som kan sømløst sy sammen videoopptakene sine til helt utrolige 360-videoer.

Det kule er at Nokia klarer å gjøre dette raskt nok til å faktisk kunne vise et relativt godt 360-bilde av det den ser i sanntid. Vi tok på oss et par Oculus Rift-briller og fikk prøve oss på en ekte ut-av-kroppen-opplevelse.



Hva syntes du var det mest spennende på Mobile World Congress 2017? Del gjerne med deg i kommentarfeltet under!