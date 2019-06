Derfor har det drøyet så lenge med lanseringen av Gets nye TV-dekoder

Vi så på Gets nye TV-dekoder Get BoX allerede i januar, og den gang var beskjeden at Get så for seg å åpne opp for bestillinger i starten av mars. Nå er vi midt i juni, og boksen glimrer fortsatt med sitt fravær.

Det skyldes flere ting, sier Espen Åtland, leder for TV og underholdning i Get.

– Bare noen dager etter at vi hadde gjennomgangen i januar koblet vi på rundt 1500 pilotkunder for å teste produktet og sørge for at vi leverer på de kundeforventningene og -behovene som er der ute. Så var vi kanskje noe ambisiøse når det gjaldt hvor lang tid vi forventet å bruke på selve ferdigstillingen, sier Åtland.

– Vi har valgt å gjøre noen flere justeringer enn det vi kanskje så for oss i januar, og det har i tillegg tatt noe lenger tid for oss å gjennomgå de formelle prosessene med samarbeidspartnerne. Både Google og Netflix har sertifiseringsprosesser for å kvalitetssikre og sørge for at produktet leverer i henhold til deres krav og forventninger, og dette har tatt tid.

Sannsynligvis neste uke

Nå er imidlertid sertifiseringen – og dermed dekoderen – nesten i mål.

– Status nå er at vi mest sannsynlig får sertifiseringen vi trenger fra den siste partneren sent denne uken eller i neste uke, og da er vi klare for å åpne opp for bestillinger fra den brede kundemassen, sier Åtland.

Espen Åtland i Get sier sertifiseringsprosessene med Google og Netflix har tatt mer tid enn de hadde forventet. Foto: Get

Han sier at de ikke kommer til å kjøre noe stort markedsføringspush nå, siden de er «såpass tett på sommerferien». Og at de kundene som har registrert sin interesse for boksen hos Get allerede vil bli prioritert.

– Det har vært ganske stor pågang fra kunder som kjenner til produktet og venter på det. Vi begynner derfor der, og så blir det nok bredere markedsføringsaktiviteter på andre siden av sommeren, sier Åtland.

– Hva er den største nyvinningen med denne dekoderen?

– Den største nyvinningen er nok den måten vi syr sammen ulike typer TV-vaner på. På den ene siden av skalaen har du lineær-TV, som vil fungere på samme måte som kundene er kjent med fra tidligere. Et tastetrykk unna er du rett over i det beste fra strømmeverdenen, både hos oss, hos Netflix, HBO, NRK og så videre.

Den nye boksen har ingen innvendig lagringsplass, men lagrer alt i skyen. Dermed kan den være veldig kompakt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kjører Android

Vi fikk som nevnt en kjapp titt på Get BoX i januar, og noterte oss den gang at boksen ikke er stort større enn en Apple TV.

Den fremsto den gang som kvikk i responsen, og vi lot oss begeistre over at Get har gått for en åpen Android-løsning hvor du i praksis har tilgang til hele applikasjonsbutikken Google Play Store. Det betyr dessuten også at Chromecast-støtte er innebygd.

Den nye Get-dekoderen kommer med Android som operativsystem, og har derfor tilgang til hele Googles Play-butikk. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Boksen kommer uten innebygget lagring, og en dekoder uten opptaksmulighet vil kunne leies for 49 kroner i måneden. Inkludert 500 timer med opptaksmuligheter i nettskyen øker prisen til 99 kroner i måneden.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en ordentlig test så fort vi har fått fatt i en dekoder fra Get.