Get har, sammen med Fjordkraft, vært de eneste mobiloperatørene som direkte har gitt bedre betingelser til kunder som har hatt andre produkter fra dem.

Mens Fjordkraft har gitt betraktelig lavere pris til egne strømkunder, har Get gitt dobbel datamengde om du også har hatt bredbånd og kabel-TV fra dem. Frem til nå.

Kravet er borte - full data til alle

Get har nemlig fjernet dette kravet, og gir nå den samme datamengden til alle sine mobilkunder – sannsynligvis fordi betingelsene uten dobbel data tidligere ikke var spesielt konkurransedyktige, og de dermed hadde veldig få - om noen kunder.

De nye betingelsene er som følger:

4 GB: 249,-

12 GB: 369,-

20 GB: 439,-

Det gjør Gets betingelser langt mer rimelige, og plasserer dem også helt oppe i toppsjiktet om vi ser på hvor mye data du får for pengene.

Get Billigste konkurrent Pris 4 GB 249,- Telio (5 GB) 258,- 12 GB 369,- Komplett Mobil (12 GB) 379,- 20 GB 439,- Telipol/Onecall (20 GB) 499,-

Fakturerer ikke for overforbruk

Get melder også at de har kuttet ut måten de pleide å fakturere overforbruk på, med en pris per megabyte. Nå struper de i stedet hastigheten til 64 kbit/sek når du når datakvota, og om du vil surfe videre med full hastighet kan du kjøpe datapakker.

Datapakkeprisene til Get er blant de absolutt rimeligste vi har sett i det norske mobilmarkedet, men de begrenser tilgangen slik at du kun kan kjøpe de største datapakkene om du har det største abonnementet deres.

1 GB: 68,-

2 GB: 98,- (kun tilgjengelig for Mobil 12 og Mobil 20)

5 GB: 148,- (kun tilgjengelig for Mobil 20)

Hos Komplett Mobil, som har vunnet flere kategorier hver gang vi har kåret Månedens beste mobilabonnement de siste månedene, koster datapakkene som følger:

1 GB: 99,-

3 GB: 199,-

5 GB: 249,-

De lar imidlertid alle abonnementene kjøpe datapakker fritt. Komplett struper også bare datahastigheten til 128 kbit/sek når du når datakvota, en hastighet som for eksempel kan brukes til Spotifys laveste kvalitet.

En annen positiv ting hos Get Mobil er at de ikke tar betalt for ekstra data-SIM, verken i oppstart eller månedsavgift. Det er noe de fleste andre tar minst 25 kroner i måneden for.

Dyrt i utlandet

Get har tilsynelatende noe dyrere utenlandstrafikk enn Komplett har, spesielt for datatrafikk, men det kompliseres av at operatørene inkluderer litt forskjellige land i de ulike priskategoriene.

Komplett inkluderer for eksempel Thailand i sone 2, mens Get priser Thailand i sone 3 (kalt Verden 2 hos Get).

Get Komplett Sone 2 USA, Sveits, Canada, Japan, Jersey, Malaysia, Singapore, Tyrkia USA, Sveits, Serbia, Montenegro, Thailand, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Myanmar Pris data 1,49 kr/MB 0,99 kr/MB Pris ringe 4,99 kr/min 2,49 kr/min Sone 3 Australia, India, Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam ++ Australia, Brasil, Canada, Kina, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Russland, Singapore, Tyrkia ++ Pris data 9,99 kr/MB 1,99 kr/MB Pris ringe 9,99 kr/min 5,99 kr/min Sone 4 Brasil, Hviterussland, Russland, Mexico, Monaco, Russland, Serbia ++ Alle øvrige Pris data 39,99 kr/MB 17,99 kr/MB Pris ringe 19,99 kr/MB 14,99 kr/min

Komplett har altså til dels betraktelig lavere priser enn Get for utenlandstrafikken, og spesielt gjelder det for datatrafikk. Komplett er også litt mer generøse med hvor de har plassert en del land i priskartet.

Russland og Brasil er eksempler på land hvor du definitivt bør skru igjen datakrana om du surfer med Get-abonnement. 40 kroner megabyten er mildt sagt stivt, og spesielt sammenliknet med to kroner megabyten, som Komplett skal ha i disse landene.

Uansett ble mobilabonnementene til Get med dette betraktelig mer attraktive for kunder som ikke allerede har bredbånd og kabel-TV fra den kanten. Én bonus er imidlertid fortsatt forbeholdt selskapets trippelkunder. De får nemlig HBO Nordic inkludert uten ekstra kostnad.

Ut året spanderer dessuten Get månedsavgiften på mobilabonnementene til nye kunder.