Garmins nye treningsklokke er for de mest seriøse treningsentusiastene

Amerikanske Garmin er kjent for sitt ganske varierte tilbud av både actionkameraer, treningsarmbånd og smartklokker. I januar slapp selskapet et knippe nye smartklokker for eventyrere, og nå er turen kommet til de som er ekstra glad i trening.

Gamin har nemlig kunngjort sin nye modell Forerunner 935, som rettet seg spesifikt mot dem som bedriver relativt hard fysisk trening som for eksempel løping og triathlon på høyt nivå.

Det som skal gjøre klokken velegnet til slike formål er at den byr på mer avanserte løsninger for å holde oversikt over ytelsen og progresjonen til brukeren. Dette skjer for eksempel ved at klokken analyserer tidligere treningsøkter og ytelsesnivåer for å gi deg innsikt i hvordan kroppen din responderer på treningen.

Forerunner 935. Foto: Garmin

Mange funksjoner

På denne måten skal man kunne få informasjon om hvorvidt treningen er produktiv, og om du bør øke eller minske intensitetsnivået. I tillegg vil klokken spore og analysere de spesifikke aerobe og anaerobe fordelene ved hver enkelt treningsøkt, som gir innsikt i akkurat hvordan treningen hjelper brukeren med å nå målene sine.

Forerunner 935 er laget for mange ulike aktiviteter, inkludert sykling og svømming. Ved sykling registreres blant annet hvor lenge man står og hvor lenge man sitter på setet og kraftsonene, og ved svømming kan man spore blant annet disiplin, avstand og mer. Klokken er vanntett ned til 50 meter.

Produktet måler pulsen 24 timer i døgnet, og kommer både med GPS, høydemåler, barometer og kompass, slik at man skal ha god oversikt over det meste når man trener utendørs. Batteritiden skal ligge på opptil 24 timer i GPS-modus og opptil to uker i vanlig modus.

Forerunner 935 vil ha en veiledende, amerikansk pris på 500 dollar. Norsk pris og lanseringstidspunkt er ikke kjent. Flere detaljer om den nye treningsklokken finner du på produktsiden, og se presentasjonsvideo under.

Smartklokker tar mange former: Hva med et smart-lommeur? »