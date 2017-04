Garmin går i strupen på Fitbit med sin nye treningsklokke

Den to kjente aktørene Garmin og Fitbit skiller seg fra hverandre ved at førstnevnte har mange fullverdige smartklokker i sitt arsenal, mens Fitbit hovedsakelig fokuserer på «rene» og relativt rimelige treningsarmbånd. Nå har Garmin imidlertid lansert et nytt produkt som sikter seg spesifikt inn mot Fitbits målgruppe.

I en pressemelding har Garmin nemlig kunngjort sitt nye treningsarmbånd Vivosmart 3, som altså er det nyeste tilskuddet i serien som fra før består av blant annet Vivosmart HR.

Garmin Vivosmart 3. Foto: Garmin

Mange funksjoner

Vivosmart 3 byr både på aktivitetssporing, pulsmåling, kaloritelling og skrittelling. I tillegg har den en del andre funksjoner, som for eksempel en stressmålingsfunksjon som fungerer ved å registrere og analysere variasjonene i pulsen din. Om stressnivået blir høyt kan armbåndet gi deg guidede pusteøvelser for å hjelpe deg å slappe av.

Armbåndet kan også telle antallet repetisjoner, pauser og sett når du gjør øvelser, slik at du ikke trenger å holde styr på dette selv. Informasjonen sendes til Garmins servere slik at du kan studere dem nærmere senere.

Ellers er Vivosmart 3 det første i Garmins Vivo-serie som byr på VO2-maks, som er et mål på brukerens maksimale oksygenopptak per minutt under tilnærmet maksimal fysisk anstrengelse. Armbåndet vil oversette dette til et ytelsesnivå og til en alder som den fysiske formen din tilsvarer. VO2-maks har hittil kun vært tilgjengelig på de litt dyrere produktene til Garmin.

I USA har Vivosmart 3 en veiledende pris på 140 dollar, men norsk pris- og lanseringsinformasjon foreligger ennå ikke. Flere detaljer kan du finne på Garmins egen produktside.

Garmins Forerunner 935 er en god del dyrere, men har flere funksjoner »