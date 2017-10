Galaxy S9 kan få iPhone X-aktig ansiktsskanning

Som alltid med toppmodeller har det også begynt å dukke opp tidlige rykter om Samsungs neste flaggskip Galaxy S9, og nå melder blant andre WCCFTech at nye, ubekreftede opplysninger om mobilen har ankommet ryktebørsen.

Det kinesiske nettstedet MyDrivers skal nemlig ha vært i kontakt med kilder i «forsyningskjeden» som hevder at Samsung planlegger å gi Galaxy S9 en ansiktsskanningsteknologi som ligner på den man finner i iPhone X.

Samsung skal være i gang med å studere Face ID-teknologien man finner i iPhone X. Foto: Apple/Skjermdump

Studerer angivelig Apples Face ID

Kildene hevder at Samsung i den forbindelse er i ferd med å studere Apples Face ID-løsning gjennom såkalt «reverse engineering», som altså indikerer at de ser for seg en slags kopiering av løsningen. Det er imidlertid uvisst hvor mye Samsungs eventuelle Face ID-utgave vil ligne på Apple sin.

Av andre opplysninger hevder kildene også at Galaxy S9 skal utstyres med Qualcomm-brikken Snapdragon 845, som ennå ikke er offisielt kunngjort. Som WCCFTech meldte tidligere skal brikken imidlertid allerede ha blitt indirekte bekreftet via ytelsestester.

Tidligere rykter om Galaxy S9, som vi rapporterte om i september, har indikert at telefonen skal få integrert fingeravtrykkleser i selve skjermen, noe S8 opprinnelig var ryktet å komme med. Om Samsung planlegger en Face ID-aktig løsning kan det imidlertid være de dropper dette.

Ellers skal ryktene ha det til at den neste toppmodellen får et lynraskt kamera som er i stand til video i full HD-oppløsning med saftige 1000 bilder per sekund ved hjelp av en ny, egenprodusert bildesensor. Flere opplysninger om S9 dukker nok opp med stadig høyere hyppighet fremover, som alltid er tilfelle med kommende flaggskip-modeller.

