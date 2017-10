Galaxy S9 kan få fingeravtrykkleser i fronten

Samsung Galaxy S8 er en knakende god mobil, men en ting vi bemerket i vår anmeldelse var den uheldige plasseringen av fingeravtrykkleseren, som befinner seg rett ved siden av kameraet på baksiden. Dette kan det bli slutt på neste gang.

Plasseringen av fingeravtrykksleseren ved siden av kameraet var en av de få tingene vi ikke likte med Samsung Galaxy S8. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som blant andre SamMobile rapporterer har det dukket opp en ny patentsøknad fra Samsung som tyder på at produsenten skal plassere fingeravtrykksensoren i fronten på sitt neste flaggskip Galaxy S9.

Patentteksten, som kun er tilgjengelig på koreansk, skal beskrive en «superrask» fingeravtrykkleser som er bygget inn i en fordypning helt nederst på telefonens fremside. Det er altså ikke bekreftet at patentsøknaden faktisk gjelder Galaxy S9, men det er nok ikke en helt urimelig antakelse.

Kan ha vært hasteavgjørelse

Det har tidligere kommet indikasjoner på at Samsung selv mener at plasseringen av sensoren ikke er ideell på S8. Som blant andre The Verge meldte tidligere i år har informerte kilder i Sør-Korea hevdet at Samsung egentlig hadde tenkt å bygge fingeravtrykkleseren direkte inn i skjermen via den nye optiske teknologien fra Synaptics som vi skrev om på tampen av fjoråret.

Illustrasjonsbilde fra patentteksten. Foto: Korean Intellectual Property Office

Resultatene skal imidlertid ikke ha vært tilfredsstillende, noe som gjorde at Samsung gjorde et hastevalg med å plassere sensoren ved siden av kameraet på baksiden. Den nye patenten ser ikke ut til å dreie seg om den overnevnte optiske løsningen, men beskriver en avleser som befinner seg på et avgrenset «innhugg» på telefonen som skal ivareta det heldekkende skjermdesignet.

Vi meldte imidlertid nylig om rykter som tyder på at Samsung planlegger å kopiere iPhone X sin Face ID-løsning på Galaxy S9, noe som i så fall kan bety at Samsung dropper fingeravtrykkleseren fullstendig. Enn så lenge er det nok smart å ta alle opplysninger med en liten klype salt.

