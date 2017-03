Galaxy S8 får en hyggeligere pris i Norge enn i andre land

Onsdag kveld dro Samsung sløret av sin nye Galaxy S8, en lansering mange har hatt høye forhåpninger til. Mange var også spente på prisen, som ble spådd til å øke kraftig fra fjorårets S7-modeller.

De veiledende prisene er nå annonsert, og det kan se ut som at vi for en gangs skyld kan kalle oss litt heldige med prisingen her til lands – selv om det fortsatt er en økning.

Tidligere ble det spådd hvor mye telefonene ville koste her til lands, og ryktemølla tilsa veiledende priser på minst 8000 og 8900 for henholdsvis S8 og S8+, noe som ville vært en økning på mange hundre kroner fra fjorårets S7-priser.

Nylanserte S8+ koster derimot i skrivende stund 8490 kroner med 64 GB lagring, 500 kroner lavere enn spådommen. Da S7 Edge kom ut i fjor, den mest naturlige sammenligningen, gikk den for 8290 kroner med 32 GB internminne – bare 200 kroner lavere. Doblingen i lagringsplass er også en utvikling vi liker å se.

USA ikke like «heldige»

I USA økte lanseringsprisene derimot med 70 til 75 dollar hos de fleste operatørene, sammenlignet med fjoråret, altså rundt 600-650 kroner mer, mens vi her i Norge slapp unna med 200 i prisøkning.

Galaxy S8 (uten pluss) selges for 7590 kroner, hvor den den Galaxy S7 i fjor kostet 7390 på lanseringsdatoen. Det er fortsatt en økning, men ikke like drastisk som i USA.

Den eneste forskjellen fra S8 til S8+ er skjermstørrelsen (6,2" opp fra 5,8") og batterikapasiteten (3500 mAh opp fra 3000 mAh). Om det er verdt de ekstra 900 kronene er opp til hver enkelt.

Av andre nye funksjoner kan S8 blant annet skilte med HDR-skjerm, ansikts- og iris-gjenkjenning og kraftigere ytelse.

Samsungs nye toppmodeller kan forhåndsbestilles allerede i dag, og kommer i vanlig salg 28. april.

