Galaxy S8-eiere vil bruke Bixby-knappen til andre ting – det vil ikke Samsung ha noe av

Et av ankepunktene mange brukere har mot Samsungs ellers kritikerroste flaggskip Galaxy S8 er den dedikerte knappen for Samsungs nye stemmeassistent Bixby, som ennå har begrenset funksjonalitet. Som et resultat har det begynt å dukke opp apper som gir knappen andre funksjoner, men det liker visst ikke Samsung.

Som nettstedet Android Police melder har Samsung nemlig begynt å blokkere applikasjoner som brukes til å omgå Bixy-funksjonaliteten til den nye knappen.

En sikkerhetsoppdatering som blokkerer disse appene skal ha blitt rullet ut til Galaxy S8-kunder hos den amerikanske mobiloperatøren T-Mobile, og blokkeringen vil trolig utvides til flere S8-brukere etter hvert.

Ble også blokkert tidligere

Samsung Galaxy S8 er en god mobil, men mange, inkludert vår egen anmelder, anser Bixby-knappen som ganske unødvendig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det dukket opp diverse tredjepartsapplikasjoner som omgikk Bixy-funksjonaliteten kort tid etter lanseringen av telefonen, da det ble klart at knappen ikke ville kunne brukes til noe annet enn Bixby.

Samsung var raskt ute med å blokkere disse appene, men som Android Police meldte tidligere fant utviklere likevel en vei rundt dette for å gi Bixby-knappen andre funksjoner, men disse løsningene var ikke spesielt elegante. Nå har Samsung altså nok en gang slått ned på forsøkene.

Tredjepartsappene det dreier seg om, som beskrevet av The Verge, kommer blant annet i form av en app kalt BixRemap. Denne lar brukere omkonfigurere Bixby-knappen til å åpne en hvilken som helst annen app, for eksempel Googles assistenttjeneste, som for de fleste er en langt mer nyttig tjeneste enn så lenge.

Vår egen journalist kritiserte Samsungs valg om å presse en dedikert Bixby-knapp på brukerne, nettopp fordi assistenttjenesten ennå har en svært begrenset funksjon utenfor hjemlandet Sør-Korea. Bixby ble først kunngjort så sent som i slutten av mars og ble kraftig hypet av Samsung, men ennå har den nok altså et stykke igjen før brukere trykker den til sitt bryst.