Noen av de aller første Galaxy S8-eierne klager over at skjermen har et rødt skjær

At nye produkter viser tegn til tekniske skavanker ved lansering er for så vidt ikke noe nytt, og nå viser det seg at også den svært etterlengtede flaggskipmobilen Galaxy S8 har et og annet å stri med. Det melder blant andre ZDNet og The Korea Herald.

Noen av de første innehaverne av Galaxy S8 har nemlig opplevd at skjermen på mobilen plages av et rødt skjær. Problemet rapporteres av kunder i Sør-Korea som forhåndsbestilte telefonen og fikk tidlig tilgang.

Bilder av fenomenet ble lagt ut av brukere på blant annet det koreanske forumet Ppomppu og Instagram, og viser ganske tydelig en rødaktig farge som dekker skjermen.

Mener det er et innstillingsproblem

Her holdes en problemtelefon ved siden en annen utgave av mobilen for å illustrere forskjellen. Foto: Instagram

Samsung sendte en uttalelse til ZDNet hvor de påpeker at Galaxy S8 har en adaptiv skjerm som tilpasser blant annet fargeskalaen til omgivelsene, og at man kan endre på dette manuelt i skjerminnstillingene. Ifølge produsenten selv skal problemet altså ha en enkel løsning.

Som The Korea Herald peker på har flere brukere imidlertid rapportert at problemet ikke går bort selv etter at man justerer innstillingene manuelt. En del brukere skal også ha tatt mobilen inn til reparasjon og har blitt fortalt at de må bytte ut telefonen, men dette skal ikke ha blitt bekreftet.

En anonym kilde på innsiden av industrien indikerte overfor avisen at problemet kan stamme fra den tekniske AMOLED-løsningen Samsung har valgt i S8. Kilden pekte på at S8-panelet har to subpiksler, én rødgrønn og én blågrønn, og for å kompensere for at begge har grønnfarge har Samsung benyttet en «dyp» rødfarge.

Dette mener kilden igjen kan ha ført til et problem med balansering av fargene, uten at dette altså på noe måte er en tekniske forklaring som er bekreftet fra offisielt hold. Enn så lenge er det altså uvisst akkurat hva som forårsaker problemet, og hvor omfattende det er.

Vi hadde forøvrig ingen tilsvarende feil i vårt eksemplar av Samsung Galaxy S8+, som vi publiserte en test av denne uken.

Kan fikses i en oppdatering som rulles ut snart

Som en følge av The Korea Heralds opprinnelige artikkel har Samsung kommet med en ny uttalelse, hvor de sier de har fått flere klager på dette, og at skal oppgradere programvaren neste uke. Oppdateringen vil gjelde alle Galaxy S8-enheter, og skal rette problemet med de røde skjermene.

Vi har kontaktet Samsung Norge for en kommentar, men fortsatt ikke hørt noe tilbake.

Galaxy S8 får snart nye konkurrenter: Apple skal angivelig slippe tre nye iPhone-modeller i år »