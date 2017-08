Galaxy Note 8 lekket

Det er øyeblikkelig tid for lansering av Galaxy Note 8, men innen den skal på scenen ser det ut til at designen alt er ute i sin helhet. Det som ser mistenkelig ut som reklamebilder for telefonen er nå å finne på nettet.

Bildene ble lagt ut av en av de mer notoriske, og ofte treffsikre, lekkerne på planeten. Evan Blass har gjennom mange år lekket alt fra Lumia-modeller til Nexus-modeller, og han har hatt en egen evne til å treffe, og til å ta til torgs skikkelige bilder, i motsetning til de mange ryktebildene som ser ut til å ha vært tatt i hui og hast og uten skikkelig lys.

Bilde av hele pakka

Denne gangen er det altså Samsungs kommende Galaxy Note 8 som er rammet, og aller først ut var forsiden på telefonen, før et nytt bilde ble lagt ut som tilsynelatende viser hele pakka, med forside, bakside og den velkjente S-pennen som hører til Note-modellene.

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B — Evan Blass (@evleaks) 1. august 2017

Telefonen på bildet likner veldig på Galaxy S8, men er ikke like avrundet i kantene som dagens toppmodell. Forsiden domineres naturligvis at den digre og nesten kantløse skjermen.

Første samsung med dobbelt kamera?

Fingeravtrykksleseren bor stadig på baksiden, og ved siden av kameraoppsettet. Det vil vise seg om den er enklere å treffe på Galaxy Note 8 enn på S8. Det er vanskelig å se om det er tydelige, følbare barrierer mellom de to feltene. På Galaxy S8 har hvert område sin egen følbare innramming, men den er så å si lik på begge to, så å kjenne at man er på feil sted er ikke helt enkelt.

Den store forskjellen mellom Note 8 og S8, dersom bildene stemmer, er at Note får dobbelt kameraoppsett på baksiden.

Det doble kameraet passer fint inn med tidligere ryktebilder, og en Samsung-lansering i juni. I dag er det Sony som er tungvektere på mobilkamerafronten, med sine IMX-brikker, men Samsungs Isocell-teknologi har rullet og gått i noen år nå. Nå er den lansert som egen serie kamerabrikker, der Isocell Dual er en del. Planen er altså at Isocell-sensorene fra Samsung skal kunne kombineres på akkurat den måten du ser på baksiden av Note 8-bildet over.

Ryktene så langt

Ellers er det naturligvis vanskelig å si noe konkret ut fra bildene. Men ryktene frem til nå har dreid seg om en telefon med ekstra stor skjerm. Der S8 har 6,2 tommers skjerm i sin største utgave, ventes det at Note 8 kanskje blir bittelitt større enn det igjen.

Det har også gått rykter om at dette vil bli Samsungs første telefon med 4K-skjerm. Sony har hatt dette i sine toppmodeller i to omganger, Xperia Z5 Premium og Xperia XZ Premium. Men det er antakeligvis Samsung med sine Gear VR-briller som har mest å vinne på å dytte ekstreme oppløsninger inn i mobilskjermene sine.

Samsung har naturligvis holdt munnen godt lukket om konkrete detaljer så langt. Slikt pleier de å ville spare til selve lanseringen. Men mobilsjefen, DJ Koh, har bekreftet at Galaxy Note 8 skal lanseres i slutten av august. Så hvis du liker store Samsung-mobiler med digital penn inkludert bør du følge ekstra nøye med de kommende ukene.

