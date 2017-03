Samsung skjøt ikke gullfuglen med sin eksplosjonsfarlige Note 7-telefon og har betalt en høy pris for fadesen. I februar dukket det imidlertid opp rykter om at Samsung skulle blåse nytt liv i telefonen, og nå ser det ut til at dette er offisielt bekreftet.

Bekreftelsen kommer noe indirekte i form av en fersk pressemelding som fokuserer på at Samsung skal resirkulere Note 7 på en mest mulig miljøvennlig måte.

Selskapet skriver i meldingen at reparerte Note 7-telefoner vil bli tilbudt utfra vurderinger av etterspørsel og på bakgrunn av konsultasjoner med myndigheter og operatører. Både hvilke markeder det skal satses på og prisene på enhetene vil også bli bestemt på bakgrunn av de nevnte faktorene.

Får trolig mindre batteri

Med Galaxy Note 7 gikk Samsungs suksessdrømmer opp i flammer, bokstavelig talt. Foto: Reddit

Hvor mange Note 7-enheter som vil bli tilgjengelig er høyst uvisst, og ikke minst er det heller ikke kjent hvor man kan få kjøpt disse. Det er nok tvilsomt at Europa vil bli prioritert i første omgang, men import kan jo muligens bli et alternativ om man vil sikre seg et ikke-eksplosivt eksemplar av mobilen.

Samsung skriver ingenting om hvordan de reparerte eksemplarene vil skille seg fra originalversjonene, men ifølge ryktene fra februar skal det nye, ikke-eksplosive batteriet komme med en redusert kapasitet på mellom 3000 og 3200 mAh, ned fra 3500 mAh på originalversjonen.

Note 7 fikk raskt veldig gode anmeldelser da den kom ut i fjor høst, og scoret 9/10 på vår egen test av flaggskipet. Kort tid etter lansering kom rapportene om at mobilbatteriene plutselig tok fyr, eller til og med eksploderte. Erstatningstelefonene led av den samme eksplosive svakheten, og det endte med en fullstendig returoperasjon av toppmodellen.

Selskapet fant senere ut hva som forårsaket eksplosjonene, og skyldte på to dyptliggende produksjonsfeil inne i batteriene.

(Via TheNextWeb)