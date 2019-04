Galaxy Fold er den siste i en lang rekke problemdingser

Samsungs brettemobil Galaxy Fold er utsatt. Koreanerne trenger tid til å finne ut hvorfor flere av relativt få testmobiler har sluttet å virke. Men dette er langt fra den første dingsen som får en vanskelig vei mot markedet.

De to produktene som kanskje er friskest i minnet kommer fra Apple og Samsung selv.

Det er nemlig få uker siden Apple varslet at deres ladeløsning AirPower var avlyst.

Apples ladeplage

AirPower ble lansert for nesten to år siden. I år måtte Apple kansellere ladeplaten. Foto: Apple

AirPower var tenkt å være en ladeplate der du kunne legge både mobiltelefonen og epleklokka di hvor som helst, samtidig som den tok seg av ladingen. Forskjellen fra andre ladeplater er at konkurrerende dingser har ladesoner som du må treffe noenlunde riktig for at produktet skal lade.

På grunn av Apples tettvevde økosystem med mobiler, PC-er, klokker og nettbrett skulle AirPower også kunne synkronisere ladeinformasjonen til iPhone-skjermen når den lå oppå platen.

AirPower ble først utsatt i lange tider før Apple nylig innrømmet å ha gitt opp produktet. Egentlig skulle den kommet på vårparten i fjor - og den ble lansert helt tilbake til høsten 2017. AirPods-etuiet med støtte for trådløs lading ble lansert samtidig, og kom først i handelen for noen uker siden – med Airpower-referanse på eska.

Eksplosiv Galaxy Note

Galaxy Note 7 ble et av Samsungs største problemprodukter noensinne. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

La oss først si at Galaxy Note 7 var en svært annerledes situasjon enn dagens. Samsungs pennemobil i knapt tre år gammel utgave tok fyr, og var ved flere anledninger brannstifter før den ble tilbakekalt. Det eneste Galaxy Fold ser ut til å være til fare for er stoltheten og lommeboken din, med sin skyhøye pris og trøblete skjerm.

Men situasjonen var samtidig ikke så ulik dagens for Samsung. De måtte først utsette Galaxy Note 7, i en sky av usikkerhet, før de til slutt avlyste hele greia og trakk tilbake produktet i de markedene det var ute. Skal vi tro Samsungs uttalelser er det foreløpig ingen grunn til å mistenke at Galaxy Fold blir kansellert.

Der Galaxy Fold har fått blandet til ganske dårlig omtale så langt rakk Galaxy Note 7 å få meget gode skussmål før det brått var over.

Apples tastetrøbbel

Butterfly-tastene på MacBook-maskiner er tilsynelatende fortsatt ikke helt kvitt barnesykdommene. Foto: Ifixit

MacBook-maskinene fra Apple har alltid hatt rykte på seg for å være gode arbeidsjern, og ytelsen har det heller ikke vært noe galt med. Men etter at Apple introduserte en ny type tastaturer med den siste store designomleggingen i 2015 har problemene fulgt disse maskinene.

Vi er nå på tredje generasjon såkalte Butterfly-tastatur, og det skrives fortsatt om at taster slutter å fungere i disse tastaturene. Fra å ha hatt ett av bransjens mest bejublede tastaturer i MacBook Pro og MacBook Air før 2015/2016 til å ha noen av de mest kranglete tastaturene på bærbare maskiner i dag.

Heldigvis for Butterfly-tastene er det ikke bare hos Apple tastaturene slankes for å lage stadig tynnere maskiner og nettbrett, så du støter på tastekompromiss nesten uansett hva du velger av ekstremt lette og tynne datamaskiner i dag. Så langt har ikke Apple måttet trekke MacBook-maskiner fra markedet på grunn av problemene, men de har utvidet garantien for tastaturet på solgte maskiner, og det er en forholdsvis stor innrømmelse til Apple å være.

Slumreknapp på røykvarsleren?

Nest lager smarte røykvarslere og eies av samme selskap som Google. For noen år tilbake kjørte de rundt på dingsemessene med en blå brannbil (!), før de kort tid etter måtte trekke Protect-røykvarsleren sin fra markedet i noen måneder. Det var nemlig altfor enkelt å skru av varslingen ved å veive hendene foran den.

De fleste har kanskje opplevd å forsove seg etter litt for hard bruk av slumreknappen på alarmen. Men å slumre røykvarsleren sin er potensielt noe du gjør bare én gang.

Heldigvis rakk dette aldri å bli noe problem, ettersom Nest selv fant feilen og fikset den. Men farepotensialet var til stede.

Batterier som brenner

Hvis du ser en slik hos deg selv eller noen du kjenner bør du sjekke om den har fått nytt batteri. Bilde: Espen Irwing Swang, Tek.no

Men som med Note 7-skandalen har eksplosive litiumbatterier vært et problem så lenge vi har hatt teknologien.

I 1995 fikk en av Apples tidlige bærbare PC-er tilnavnet Hindenbook fordi den hadde det med å bli i overkant heit. Ti år senere var det Sonys batterier i PC-er fra en rekke merker som tok fyr.

Her hjemme har merket Pinell slitt med batteriene i en DAB-radio. Pinell Go har flere ganger gått opp i røyk, og selskapet bak radioene har flere ganger bedt kunder om levere radioene tilbake for å få byttet batteri.

Det er fortsatt en del utrygge radioer igjen i norske hjem, så hvis du ser en uten merkelappen «2016 Battery» er det på tide å få den sendt inn.

Spillkonsoll og frotté

Slik så det ut når en Xbox 360 hadde blitt i heiteste laget. Foto: Droobey / Wikipedia, Public Domain

Varme er altså en utbredt årsak til at produkter trekkes fra markedet. Det var også årsaken til én av Microsofts større blundere. De hadde nemlig store problemer med sin ellers godt mottatte Xbox 360-konsoll for noen år tilbake.

De såkalte «red ring of death»-problemene kom av at konsollene rett og slett ble for varme og nektet å skru seg på. I stedet var alt du fikk et rødt lys i tre av de fire lysdiodene som ellers pleide å være grønne når konsollen virket.

En skulle kanskje ikke tro det sto på kjølinga i en konsoll som nærmest hørtes ut som et propellfly, men konsollen ble senere sluppet i ny utgave med bedre matchet kjøling og maskinvare.

Det var ikke alle 360-ene som feilet på egen hånd. En del av dem fikk også hjelp fra sine skeptiske eiere, som pakket dem inn i håndklær, før de kort tid senere fikk byttet konsollen i en med den nye kjølingen.

For hard konkurranse?

Det er et tett løp mellom produsenter som Apple, Samsung og Huawei for tiden. Det er vanskelig å komme med unike produkter som har noe nytt alle vil ha. Men selskapene prøver hele tiden. Kanskje tvinges de til å prøve litt for hardt samtidig som de ikke rekker å teste produktene godt nok.

Spesielt mobilbransjen preges av «papirlanseringer», altså storstilte lanseringer av produkter det ikke er mulig å ta i før lenge etter. Apple Watch var ett av de første Apple-produktene som fikk to separate lanseringer, ettersom den tok litt lenger tid enn først antatt. HomePod-høyttaleren ble også lansert lenge før den faktisk kom i salg.

I år har Sony vært tidlig på ballen, med lansering av en mobiltelefon i mars som ikke kommer før i juni. Huaweis direkte konkurrent til Galaxy Fold, Mate X, ble også lansert i mars, men den er ikke tenkt å komme på markedet før på sensommeren.

Forhåpentligvis får den konkurrere mot en ferdig og gjennomarbeidet Galaxy Fold når den tid kommer.

Til sist er det greit å få med at ikke alle dårlige idéer ender med tilbaketrekking. Vi minner om at Apples trådløse mus lades på denne måten: