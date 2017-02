Glem Surface Pro og iPad Pro – dette kan bli den nye kongen på haugen

Barcelona/Tek.no: Nettbrettmarkedet har flatet ut de siste årene, og produsentene klør seg stadig dypere inn i hodebunnen for å skjønne hva de kan gjøre for å tjene penger på kategorien.

En ting er i hvert fall sikkert, ifølge Samsung: Det er to vidt forskjellige behov for nettbrett. Det ene er underholdningsdelen, hvor du bruker nettbrettet til å konsumere, ikke for å produsere. Samsung Galaxy Tab S3 faller inn i denne kategorien.

Den andre typen nettbrett, som Samsung mener vil vokse i popularitet i de neste årene, er 2-i-1-nettbrettene som låner litt fra både nettbrett- og PC-verdenen. Disse maskinene er laget for å produsere, og med Samsungs nye nettbrett, Galaxy Book, er det akkurat produksjon og kreativitet som står i fokus.

Samsung Galaxy Book 12" Størrelse: 291,3 x 199,8 x 7,4mm

Vekt: 754 gram

Skjerm: 12" Super-AMOLED (2160x1440)

Maskinvare: Kaby Lake Intel Core i5-prosessor, Dual Core 3.1GHz Minne: 4 GB eller 8 GB

Lagringsplass: 128 eller 256 GB + plass for minnekort/simkort

Operativsystem: Windows 10

Teknologi: S-Pen og tastatur følger med

Kamera: 13 MP AF + 5 MP

Batteri: Opptil 10,5 timer Pris: Ikke avslørt ennå

Samsung Galaxy Book 10,6" Størrelse: 261,2 x 179,1 x 8,9 mm

Vekt: 640 gram

Skjerm: 10,6" Super-AMOLED (1920 x 1080)

Maskinvare: Kaby Lake Intel m3-prosessor, Dual Core 2,6GHz Minne: 4 GB

Lagringsplass: 64 eller 128 GB + plass for minnekort/simkort

Operativsystem: Windows 10

Teknologi: S-Pen og tastatur følger med

Kamera: 5 megapiksler frontkamera

Batteri: Opptil 10 timer Pris: Ikke avslørt ennå

Imponerende maskinvare

Galaxy Book går rett i strupen på både Microsoft Surface og til dels Apple iPad Pro, og kommer i to størrelser: 10,6" og 12". Begge er utstyrt med fullverdig Windows 10, og kommer med både tastatur og selskapets S-pen. Og her de virkelig ikke spart på kruttet. 12-tommers-utgaven av nettbrettet har intet mindre enn en tokjernet Intel Kaby Lake i5-prosessor på innsiden, klokket til 3,1 GHz, og kan enten leveres med 4 GB minne og 128 GB lagring, eller 8 GB minne og 256 GB lagring.

Umiddelbart skjønner du at det ikke er snakk om et vanlig nettbrett, men en skikkelig konkurrent til Microsofts Surface Pro-serie.

For å holde fokuset på proffsegmentet er nettbrettet utstyrt med to USB-C-kontakter, og i demoen vi fikk se var nettbrettet koblet til to 4K-skjermer, og klarte å drive det tilsynelatende uten problemer.

Samsung har valgt å droppe vanlige USB-kontakter, og benytter seg i stedet av to USB-C-kontakter, akkurat som Apples nyeste MacBook Pro-serie. Ikke noe de fleste jubler hurra for ennå, Men nå som det er to giganter som har slengt seg på denne bølgen er det vel bare et tidsspørsmål før alle går over til utelukkende USB-C-kontakter på bærbare maskiner.

Nettbrettet har også plass til et micro-SD-kort, som kan erstattes med et 4G-simkort, hvis du har større behov for nettilkobling enn utvidet lagringsplass.

Tastaturet føltes ut som et vanlig bærbar-tastatur, noe som sier ganske mye. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Tastaturet var en drøm å bruke

Når du skal lage et nettbrett som skal låne det beste av to verdener, fra både PC- og mobil-verdenen, gjelder det å treffe riktig på flere punkter. Det første vi tenker på er at tastaturet må være godt – hvis ikke dropper man nettbrettet umiddelbart når man vil skrive noe. Og her har Samsung virkelig gjort det godt.

Tastaturet som følger med Galaxy Book er rett og slett fantastisk. Skrivefølelsen er overraskende nært gode tastaturer til fullverdige bærbare PC-er, og på grunn av den relativt store kroppen til nettbrettet så blir også tastaturet passe bredt.

Den nye S-Pennen er tykkere enn tidligere, og trengs ikke å lades opp. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Førsteinntrykket er ekstremt positivt, og mens jeg skriver på tastaturet minner tastene meg mer om tastaturet til forrige generasjons MacBook Pro, eller kanskje litt som HP Spectre, mer enn et vanlig nettbrett-tastatur. Jeg vil til og med påstå at tastaturet er mer behagelig å skrive på enn Apples nyeste supertynne tastatur som finnes i MacBook og MacBook Pro, hvor tastevandringen rett og slett har blitt for liten. Og for å sammenligne med andre nettbrett: Tastaturet er langt bedre enn de du kan få til iPad Pro og Surface Pro 4.

Selv med to 4K-skjermer koblet til fløt Windows 10 godt på Galaxy Book. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det bør forøvrig også nevnes at tastaturet ikke har noe eget batteri, men forsynes med strøm rett fra nettbrettet når du kobler dem sammen. Akkurat som Microsofts Surface-brett og Apples iPad Pro har det små magnetiske koblingspunkt, som både parer brettene sammen, og overfører strøm. Veldig hendig.

Behagelig penn

Skjermen kan settes i flere forskjellige vinkler, slik at den føles mer ut som en vanlig bærbar PC når du skriver. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Fire høyttalere er plassert rundt på nettbrettet, og stereolyden flytter seg automatisk hvis du roterer skjermen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

En annen viktig ting for et «produksjonsnettbrett» er en god penn, noe både Apple og Microsoft også har fokusert mye på. Nøyaktig hvem som leder her er ikke godt å si, men Samsung slår i hvert fall et hardt slag for S-Pen med sine nyeste nettbrett.

Den nye varianten av pennen, som fortsatt har navnet S-Pen, har først og fremst blitt litt tykkere. En litt større og tykkere formfaktor gjør at den er mer behagelig å bruke over lang tid, men forhindrer også at den kan puttes inn i nettbrettet, slik tidligere varianter av Samsungs smartpenner har gjort. Spør du oss er dette riktig vei å gå.

Årets variant er langt mer behagelig å bruke enn tidligere versjoner av selskapets penner, og mye av grunnen er nettopp størrelsen. Det føles som en vanlig penn i hånden, og gummituppen på pennen gjør at den har et behagelig kontaktpunkt til skjermen. Samsung sier at den skal kunne registrere over 4000 forskjellige grader av trykk og samtidig registrere vinkelen på pennen, for å avgjøre hvor brede penselstrøk som skal males på skjermen. I praksis fungerer det overraskende godt. Vi skrev og tegnet litt med den (dessverre har vi ikke video fordi kameraet døde), og følelsen er på linje med Apple Pencil, til tross for at Apples variant koster 1000 kroner ekstra, og kan kun brukes på Pro-versjonene av iPadene.

Det vi også liker godt er at S-Pen ikke har et batteri, så den trengs aldri å lades opp. Den våkner til liv av seg selv når tuppen av pennen nærmer seg skjermen, og er umiddelbart klar til tegning og skriving når du trenger den.

I Windows 10 fikk vi se pennen bli brukt i flere forskjellige programmer, både dedikerte tegne- og notat-apper, men også i proffprogram som Adobe Photoshop. Digitale penner har vært på markedet såpass lenge at mange programmer har innebygd støtte for dem, og Photoshop kunne blant annet visualisere hvilken vinkel pennen vi tegnet med hadde. Opplevelsen ga oss virkelig mersmak... Kanskje vi burde kjøre en samletest for å se hvilket nettbrett som egner seg best for illustratører?

Dekselet kan brettes på en rekke ulike måter, og stort sett fungerte det ganske bra, selv om vi skulle ønske magnetene som holdt ting på plass var hakket kraftigere. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Lekker skjerm med HDR-støtte

Akkurat som Samsungs nye Android-nettbrett Tab S3 har den største versjonen av Galaxy Book en Super-AMOLED-skjerm med støtte for HDR. 10,6"-versjonen må imidlertid nøye seg med en TFT-skjerm uten HDR-støtte, og en kjipere oppløsning: 1920 x 1080 (HD) mot 2160 x 1440 piksler på 12-tommeren.

Vi brukte mest tid på 12-tommersutgaven av Galaxy Book, og her var det virkelig ikke noe å utsette på verken skjermkvaliteten eller byggkvaliteten generelt. Med sine 7,4 millimeter er nettbrettet litt tykkere enn Android-brettet Tab S3, men i praksis føles det syltynt, spesielt når du ikke har festet tastaturet til brettet.

Windows 10 kjørte smertefritt på maskinen, og selv da vi koblet til to eksterne 4K-skjermer til nettbrettet, via de to USB-C-kontaktene, fortsatte maskinen å surre videre. Ikke verst for en liten maskin som ikke veier mer enn 750 gram ...!

Med Galaxy Book har Samsung en utrolig spennende utfordrer til Microsofts Surface Pro-serie, og hvis prisen ikke blir altfor avskrekkende kan de ha en skikkelig vinner her. Men dette er naturligvis bare førsteinntrykket etter å ha prøvd brettet en liten stund, og vi vet ikke det endelige svaret før vi får maskinen på testbenken senere i år. Vi gleder oss.

