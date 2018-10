Full forvirring rundt norsk lansering av Apple Watch med 4G

Denne høsten slapp Apple sin nyeste versjon av smartklokken sin, kalt Apple Watch Series 4. Den kommer i to forskjellige størrelser, men også i to forskjellige varianter: En med bare Wi-Fi-kobling og en dyrere modell med 4G-tilkobling.

Den mest avanserte varianten som kan kobles direkte til mobilnettet uten hjelp fra en mobiltelefon selges ikke i Norge.

Nå er det imidlertid flere ting som tyder på at Apple Watch Series 4 med 4G snart vil dukke opp i norske butikker med støtte fra norske operatører.

Offisiell support-side hos Apple

Det mest åpenbare tegnet på at nordmenn snart kan kjøpe 4G-varianten av Apple Watch kommer fra Apple selv. De har nemlig opprettet en support-side som forklarer hvordan man kobler opp en 4G-versjon av Apple Watch til mobilnettet.

Nederst på siden står det at den ble publisert den 23. september, tre dager etter at den engelske versjonen av samme artikkel ble publisert.

På Apples norske nettsider finnes det nå en supportside for hvordan man setter opp en 4G-variant av Apple Watch. Foto: Skjermdump, Tek.no

I artikkelen forklarer Apple hvordan man er nødt til å bruke samme operatør på iPhone og Apple Watch, og det er lenke til en felles, internasjonal side med støttede operatører. Her er det fortsatt ikke nevnt noen norske.

Dukket opp i flere nettbutikker

Ikke nok med at Apple har opprettet en egen support-side for Apple Watch med 4G, men en 4G-variant av klokken har også dukket opp i tre forskjellige norske nettbutikker: Elkjøp, Proshop og Multicom.

Slik så Elkjøps produktside for 4G-varianten av Apple Watch ut. Den ble fjernet så fort de ble gjort oppmerksomme på den. Se den røde ringen på klokkekroken. Foto: Skjermdump, Tek.no

Elkjøp fjernet nettsiden umiddelbart etter at vi spurte dem om produktet og sa det var en feil som hadde ført til at produktet var lagt ut. Produktnavnet stemte heller ikke, men det var en rekke produktbilder som bekreftet at det var 4G-varianten av Apple Watch, grunnet den røde ringen på klokkekronen.

Vi kontaktet også Proshop og Multicom, hvorav fikk svar fra Proshop. De skrev tilbake at det bare var et spørsmål om tid før norske operatører ville støtte Apple Watch fullt ut:

– Det er bare et tidsspørsmål innen Norge også kan bruke produktet fullt ut. Men en norsk teleoperatør er nødt til å støtte Apple Watch LTE for å brukere kan benytte seg av det. Hvis det ikke er noen som tilbyr dette, vil ikke kunden kunne bruke LTE-delen, skriver Mikael Kolding, markedsteamleder hos Proshop til Tek.no.

Lite konkret fra Telenor og Telia

Vi tok kontakt med Norges to ledende teleoperatører for å hvordan de ligger an med støtte for Apple Watch i nettene sine. Kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan, kunne bare si at de jobber mye med eSIM om dagen:

– Vi jobber nå mye med eSIM for å støtte de forskjellige eSIM-enhetene i markedet, og vi fokuserer naturligvis på de mest spennende dingsene som vi tror folk vil ha først. Men når vi kommer med nye lanseringer, må vi få lov å komme tilbake til.

Telia var omtrent like kryptiske, men bekrefter at de er i dialog med Apple for å implementere støtte for Apple Watch:

– I Telia jobber vi alltid for å ligge i front og utfordre og vi er i dialog med Apple om å kunne tilby eSIM for våre Apple-kunder, men foreløpig er ingenting bestemt, skriver Kristian Fredheim, kommunikasjonsrådgiver for Telia i en e-post til Tek.no.

Vi har forsøkt å kontakte Apple på tre forskjellige tidspunkt via deres norske PR-byrå Apeland, men der fikk vi bare beskjed om at de ikke kommenterer fremtidige planer.